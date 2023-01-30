Кто из украинцев имеет право выехать на лечение за границу: объяснение Минздрава

Определенные категории пациентов имеют право на выезд за границу в условиях военного положения для лечения. Также это разрешается в сопровождении одного из членов семьи первой ступени родства.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"По-прежнему, если пациенты нуждаются в долговременной или дорогостоящей медицинской помощи, а также в получении медицинских услуг, предоставление которых сейчас в Украине значительно ограничено из-за полномасштабной войны, они могут направляться на лечение за пределы государства", - пишет Минздрав.
Отмечается, что пропуск пациентов через границу осуществляется при наличии документов, подтверждающих его право на выезд и въезд в Украину и письма министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко о согласовании иностранной стороной перечня лиц, которых иностранные медучреждения могут принять на лечение.
"Направление за границу на лечение в период военного положения нужно для того, чтобы разгрузить нашу медицинскую систему и направлять пациентов, нуждающихся в длительном и дорогостоящем лечении, за границу, а также для получения тех услуг, которые мы не можем обеспечить из-за военного положения в стране", - добавил министр.
Поиск зарубежных медучреждений осуществляется через платформу Early Warning and Response System.
"Выезд таких лиц разрешается в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства (родители, муж или жена, дети или усыновленные дети, - ред.)", - пишет пресс-служба.
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