Кто из украинцев имеет право выехать на лечение за границу: объяснение Минздрава

Ознакомиться со списком критериев и категорий пациентов, которым разрешено оказание медицинской помощи за рубежом, можно по ссылке на приказ.

"По-прежнему, если пациенты нуждаются в долговременной или дорогостоящей медицинской помощи, а также в получении медицинских услуг, предоставление которых сейчас в Украине значительно ограничено из-за полномасштабной войны, они могут направляться на лечение за пределы государства", - пишет Минздрав.

Отмечается, что пропуск пациентов через границу осуществляется при наличии документов, подтверждающих его право на выезд и въезд в Украину и письма министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко о согласовании иностранной стороной перечня лиц, которых иностранные медучреждения могут принять на лечение.

"Направление за границу на лечение в период военного положения нужно для того, чтобы разгрузить нашу медицинскую систему и направлять пациентов, нуждающихся в длительном и дорогостоящем лечении, за границу, а также для получения тех услуг, которые мы не можем обеспечить из-за военного положения в стране", - добавил министр.

Поиск зарубежных медучреждений осуществляется через платформу Early Warning and Response System.

"Выезд таких лиц разрешается в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства (родители, муж или жена, дети или усыновленные дети, - ред.)", - пишет пресс-служба.