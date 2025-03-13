Кто такой Юрий Ушаков и что он говорит о перемирии между РФ и Украиной

Содержание:

Советник Путина. Биография Юрия Ушакова

Юрию Ушакову 77 лет. Родился и учился в Москве, окончил институт международных отношений, после чего начал карьеру дипломата.

Еще в советское время работал в посольстве СССР в Дании, а с 1992 года занял должность директора Департамента общеевропейского сотрудничества в МИД России. Отвечал за сотрудничество РФ с ОБСЕ, ООН, НАТО, Советом Европы. Затем работал в офисе ОБСЕ в Австрии как постоянный представитель России.

Далее карьера Ушакова развивалась следующим образом:

1998-1999 – заместитель министра иностранных дел России;

1998-2008 – посол России в США ;

; 2008-2012 – заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации;

С 2012 – помощник президента РФ по внешней политике.

Ушакова называют одним из опытнейших российских дипломатов, который играет ключевую роль в формировании внешнеполитического курса России.

Фото: Юрий Ушаков (росСМИ)

Он давно является одним из главных советников Путина по внешнеполитическим вопросам и, как пишут западные СМИ, считается одним из главных вдохновителей "антизападной" политики РФ.

Ушаков на переговорах в Саудовской Аравии

18 февраля Россия и США провели переговоры в Саудовской Аравии, которые были посвящены двусторонним отношениям стран и войне в Украине.

Кремль отправил на встречу с американцами главу МИД Сергея Лаврова, главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева и советника Путина по внешней политике Юрия Ушакова.

Издание Bloomberg назвало Ушакова одним из "тяжеловесов" РФ и привело несколько причин, почему именно его могли выбрать для участия в переговорах со Штатами.

Как отмечают журналисты, Юрий Ушаков работал помощником Путина более десятка лет, а до этого был послом в США в 1998-2008 годах, что дало ему "глубокие знания в отношениях с Вашингтоном".

Российский дипломат хорошо знает американский истеблишмент, а также имеет большое влияние в Москве. "Он лучший человек для "больших переговоров" в классическом понимании", – рассказал Bloomberg декан факультета международных отношений университета МГИМО в Москве Андрей Сушенцов.

Фото: участники переговоров в Саудовской Аравии, Ушаков – по центру (Getty Images)

После переговоров с делегацией США Юрий Ушаков заявил, что Россия и Штаты договорились учитывать интересы друг друга. По его словам, Москва и Вашингтон заинтересованы в дальнейшем продвижении двусторонних отношений.

Также российский дипломат рассказал, что команды переговорщиков двух стран начнут контакты с Украиной "в свое время".

Что говорит Ушаков о перемирии с Украиной

По результатам встречи представителей Украины и США в Джидде 11 марта была согласована идея о 30-дневном перемирии в полномасштабной войне. Украина согласилась на прекращение огня, если такой же шаг сделает Россия. США обязались донести это предложение Москве.

В России пока официально высказали позицию по перемирию, впрочем, советник Путина Ушаков выступил с критикой.

По его словам, целью России является якобы "долгосрочное мирное урегулирование", которое будет "учитывать законные интересы" и "обеспокоенность" страны.

"Какие-то шаги, имитирующие мирные действия, мне кажется, никому не нужны в этой ситуации", – заявил Ушаков.

Ушаков отметил, что представил позицию России во время разговора с советником по нацбезопасности США Майком Волцем и высказал мнение, что предложение о временном перемирии якобы будет "передышкой для украинских военных".

"Я, естественно, прокомментировал достигнутые договоренности о временном перемирии, изложил нашу позицию о том, что это не что иное, как временная передышка для украинских военных, больше ничего", – сказал помощник президента России.

Ушаков добавил, что глава Кремля Владимир Путин 13 марта может выразить "более конкретные и содержательные оценки" относительно предложения ввести временный режим прекращения огня в Украине. Также дипломат добавил, что в Москву приехал спецпредставитель США Стив Виткофф.

"Виткофф, который приехал в Москву, встретится с российскими представителями очень высокого ранга, не исключена встреча на самом высоком уровне", – заявил Юрий Ушаков.

Больше о визите Виткоффа в Москву и его вероятной встрече с Путиным говорится в отдельном материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: публикации Bloomberg, Meduza, "Коммерсант", информация из Википедии.