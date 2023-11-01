Кто такой Саймон Шустер – автор скандальной статьи в Time о Зеленском

Недавняя статья журналиста Саймона Шустера о президенте Владимире Зеленском и "усталости мира от войны" вызвала большой резонанс в Украине. Публикацию называют манипулятивной, а мнения автора – субъективным взглядом. Репортер долгое время работал в РФ и раньше был известен своими неоднозначными материалами.

Более подробно о Саймоне Шустере и его работах – в материале РБК-Украина ниже.

О чем написал Шустер

30 октября в журнале Time вышла статья, в которой корреспондент Саймон Шустер анализирует ход войны в Украине, международную поддержку, а также проблемы внутри нашей страны, а именно ситуацию с коррупцией, мобилизацией и т.д. Автор материала опирается на заявления президента Владимира Зеленского и анонимные источники.

В публикации говорится, что украинский лидер якобы "чувствует себя преданным своими западными союзниками", что они "не оставили ему средств для победы в войне, только средства для того, чтобы пережить ее".

Обложка номера Time с новой статьей о Зеленском под названием "Никто не верит в нашу победу так, как я" (time.com)

Также Time приводит комментарии неназванных представителей из окружения президента о проблемах с контрнаступлением. Якобы часть командиров фронтовых подразделений отказывается от выполнения приказов наступать, даже если они были отданы из Офиса президента. При этом в материале отмечается, что темпы мобилизации почти прекратились после увольнения Зеленским военкомов.

Кроме того, в статье говорится, что во время визита Зеленского в Вашингтон американская сторона выдвинула условия для дальнейшей помощи Украине, среди которых антикоррупционные реформы. После этого контроль за работой украинских чиновников ужесточился. Но неназванный советник президента рассказал Time, что воровать продолжают.

Реакция Украины

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк назвал статью Шустера "субъективным взглядом журналиста" и выразил сомнение в достоверности информации от используемых в материале анонимных источников.

Представитель Офиса президента также не согласился с тем, что Зеленский на фоне ситуации со снабжением оборонной помощи Украине якобы "чувствует себя преданным союзниками". Михаил Подоляк подчеркнул, что "президент жестко реагирует... на то, что мы уже 600 дней воюем".

По его мнению, акценты в материале Саймона Шустера были неправильно расставлены.

Секретарь СНБО Алексей Данилов высказался по поводу ситуации с якобы остановкой мобилизации и нехваткой людей в армии, о чем говорилось в статье. Он заявил, что пока этих проблем нет.

"Что касается призыва. У нас не уменьшается количество людей, которые находятся в секторе безопасности и обороны. Будут ли проблемы? Это вопрос, который может возникать со временем. Насколько они будут большими, как они могут влиять на те или иные вещи, будем смотреть тогда", - подчеркнул Данилов.

Уроженец Москвы. Что известно о Саймоне Шустере

Саймон Шустер родился в Москве в 1989 году. После того как семья эмигрировала в США, жил в Сан-Франциско, учился в Стэнфорде.

С 2006 года Шустер работал в России. Писал для изданий The Moscow Times, Associated Press, Reuters. Освещал ситуацию в российской политике.

В 2013 году начал сотрудничать с Time. После начала войны на востоке Украины посвятил свою работу освещению этих событий. Написал статью "В России – преступление без наказания" о сбитом малайзийском Boeing 777 возле Донецка, после выхода которой ему запретили въезд на территорию РФ.

С началом полномасштабной агрессии РФ Саймон Шустер много времени проводил в Украине. В апреле 2022 в течение двух недель находился и в Офисе президента, где общался с Зеленским и его окружением. После этого журналист написал статью об украинском президенте для майского выпуска Time, а фото Зеленского появилось на обложке.

Обложка номера Time за май 2022 (time.com)

К слову, впервые Владимир Зеленский попал на обложку издания в 2019 году. Тогда статью "Человек на развилке. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом" тоже написал Саймон Шустер.

На 2023 год Саймон Шустер анонсировал выход своей книги о Зеленском под названием "Когда мир наблюдает: Владимир Зеленский и война в Украине".

Стоит отметить, что у Саймона Шустера есть государственная награда от президента Украины. В 2022 году Владимир Зеленский наградил американского журналиста орденом "За заслуги" (III степени).

Другие статьи журналиста

Саймон Шустер не в первый раз выпускает скандальные статьи об Украине. Автор писал о Майдане как о насилии и задавал вопрос, могут ли Запад или Россия это остановить. Шустер утверждал, что Майдан захватили "правые радикалы".

В феврале 2014 вышла статья, в которой журналист утверждал, что Украина приближается к гражданской войне. Он освещал события в Крыму.

В марте 2014 года был опубликован материал Шустера под названием "Многие украинцы желают, чтобы Россия вторглась".

Скриншот статьи Time за март 2014

А в 2018 году еще в одном материале для Time Шустер обвинял "Азов" в нацизме.