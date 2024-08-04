Кто такой Николас Мадуро и что произошло с Венесуэлой за годы его президентства

Содержание:

От водителя до президента. Биография Николаса Мадуро

Многолетний лидер Венесуэлы Николас Мадуро позиционирует себя как "выходец из народа". Его биография этот факт подтверждает. Он родился в 1962 году в рабочем районе Каракаса в многодетной семье.

Об образовании Мадуро сведений немного. Посещал государственную среднюю школу, где начал активную общественную деятельность в профсоюзе студентов. Также известно, что в 1986 году юноша ездил на Кубу для прохождения годового курса обучения в центре политического образования Союза молодых коммунистов.

Николас Мадуро много лет работал водителем городского автобуса в Каракасе и представлял профсоюз водителей.

В начале 1990-х присоединился к социалистическому движению MBR-200 (революционное боливарианское движение) Уго Чавеса. Также Мадуро считают одним из основателей Движения V республики, которое фактически появилось на основе MBR-200.

Глава боливарианского движения Уго Чавес после неудачной попытки государственного переворота в Венесуэле в 1992 году был заключен в тюрьму. Со своей стороны Николас Мадуро активно работал над кампанией по его освобождению. Кстати, именно в те годы начались романтические отношения Мадуро с будущей супругой Силией Флорес – адвокатом Чавеса.

В 1998 году в составе партии Движение V республики поддерживал Уго Чавеса в его баллотировании на пост президента страны.

После победы Чавеса на выборах и до его смерти в 2013 году Николас Мадуро занимал руководящие государственные должности:

2006-2013 – министр иностранных дел Венесуэлы ;

; в октябре 2012 стал вице-президентом и при этом сохранил должность главы МИД;

и при этом сохранил должность главы МИД; с 5 марта 2013 года исполнял обязанности президента после смерти Уго Чавеса от рака.

В апреле 2013 года Мадуро был избран президентом, победив оппозиционного кандидата Энрике Каприлеса с преимуществом всего в 1,5% голосов.

Фото: инаугурация Мадуро в 2019 году (wikimedia.org)

Во второй раз победил на президентских выборах в 2018. Тогда результат Николаса Мадуро был втрое больше, чем у оппонента Анри Фалькона. Оппозиция обвинила власти в многочисленных нарушениях во время голосования.

В этом году Мадуро баллотировался в президенты Венесуэлы в третий раз. По официальным результатам подсчета голосов, он вновь одержал победу (51% против 44% у оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса).

Оппозиция считает итоги голосования сфальсифицированными. 29 июля 2024 года тысячи венесуэльцев вышли на протесты против избрания Мадуро еще на один шестилетний срок.

Преемник Чавеса

Николас Мадуро стал президентом на фоне сложной ситуации в стране. Его предшественник Уго Чавес направлял миллиарды долларов прибыли от добычи нефти, которыми богата Венесуэла, на социальные программы, а не на развитие страны.

Мадуро столкнулся с экономическим кризисом и огромной инфляцией, дефицитом продовольствия, безработицей. Во внешней политике выступал в оппозиции к Соединенным Штатам и европейским странам. За годы правления не смог провести существенных реформ, которые улучшили бы уровень жизни граждан, однако до сих пор продолжает удерживать власть.

После выборов 2018 США и ряд других стран признали режим Мадуро нелегитимным и диктаторским. В то же время лидера Венесуэлы поддерживают Россия, Китай, Куба.

Фото: Николас Мадуро является сторонником лидера РФ Путина (wikimedia.org)

Власть в одних руках

Четверть столетия Венесуэла находится под контролем одной политической силы. После победы Уго Чавеса, а затем перехода власти к его "правой руке" Николасу Мадуро, во всех ключевых правительственных учреждениях доминирует Объединенная социалистическая партия PSUV.

Коалиция под руководством PSUV имеет 256 из 277 мест в Национальном собрании, законодательном органе Венесуэлы. Также правительство Мадуро получило контроль над исполнительной властью, большей частью судебной системы и оказывает влияние на Национальный избирательный совет (CNE) - орган, ответственный за организацию выборов.

Во времена правления Мадуро в Венесуэле роль президента стала значительно сильнее, а демократия была подорвана. Его неоднократно обвиняли в политических преследованиях и давлении на оппозицию. Одним из недавних примеров является запрет баллотироваться на выборах его главной оппонентке Марии Корини Мачадо.

За последние 10 лет в стране зафиксированы многочисленные нарушения свободы слова. Телевизионные каналы и радиопрограммы подвергаются цензуре, многие журналисты незаконно задерживаются.

Венесуэла на "диете Мадуро"

Гиперинфляция

На фоне неудачной экономической политики Уго Чавеса и из-за падения мировых цен на нефть, экспорт которой давал наибольшие поступления в бюджет, Венесуэлу поглотил кризис. ВВП сократился на 70%, национальная валюта боливар обесценилась.

В 2015 году инфляция составила 180% – самый высокий показатель в мире на тот момент, а в 2017 году страна вступила в цикл гиперинфляции, когда ее показатели достигли 130 000%.

Как писало издание Bloomberg, валюта в Венесуэле настолько обесценилась, что для каждой покупки в магазине купюры проще было не считать, а взвешивать.

Продовольственный кризис

Также при Мадуро начался масштабный продовольственный кризис. С полок магазинов исчезли основные товары (сахар, растительное масло и туалетная бумага), возникли сложности с доступом к медикаментам.

Уровень дефицита еды составил от 50 до 80%. Из-за нехватки картофеля в 2015 году сеть фаст-фуда "McDonalds" заменила популярный в меню картофель фри на юкку фри (дешевый корнеплод, который выращивают в Латинской Америке).

Большинство продовольственных товаров Венесуэла импортировала, поэтому Мадуро начал призывать граждан самостоятельно выращивать овощи. Он запустил так называемый "Rabbit plan", чтобы поощрить людей разводить кроликов на мясо. Из-за недоедания венесуэльцы начали терять вес, это явление стало известно как "диета Мадуро".

Упадок нефтяной промышленности

Венесуэла с самыми большими в мире запасами сырой нефти исторически сократила ее добычу при правлении Мадуро. Если в конце 90-х добывалось более 3 млн баррелей, то в 2020-м объемы упали до 336 тыс. баррелей.

Годы недостаточного инвестирования, плохого управления отраслью и санкции США (из-за непризнания результатов выборов в 2018 году) ударили по нефтяной промышленности.

В некоторых регионах Венесуэлы в 2015-2016 годах даже был дефицит бензина. Водителям приходилось ночевать в очередях на заправках.

По состоянию на апрель 2024, Венесуэла нарастила добычу лишь до 878 тыс. баррелей в день, что является низким показателем для уровня ее запасов.

Массовая эмиграция

На фоне экономического кризиса люди начали массово уезжать из Венесуэлы. По данным ООН, с 2015 года из страны эмигрировало 7,7 млн ​​человек. Это стало самым большим оттоком населения в новейшей истории Латинской Америки. Большое количество мигрантов поселилось в Колумбии.

Фото: Мадуро управляет Венесуэлой 11 лет (Getty Images)

Преодолеть гиперинфляцию и снизить товарный дефицит Мадуро удалось лишь к 2021 году, когда он ослабил жесткий валютный контроль, установленный еще Уго Чавесом. Однако для большинства венесуэльцев "стоимость жизни" остается высокой, а зарплаты низкими.

Bloomberg приводит данные, что в государственном секторе зарплата составляет 130 долларов США вместе с бонусами. В частных компаниях зарабатывают от 197 до 830 долларов в зависимости от должности. Между тем, месячные расходы на еду и основные продукты для семьи из пяти человек превышают 500 долларов.

Протесты, международные обвинения и санкции

Масштабные акции против правительства Мадуро начались еще в 2014 году. Демонстранты обвиняли власть в коррупции, высоком уровне преступности, экономическому кризисе, повлекшем за собой нехватку продовольствия. Жестокие действия силовиков тогда привели к сотням жертв среди населения.

Протесты в стране продолжались также во время президентских выборов 2018 года. Оппозиция их бойкотировала, поскольку нескольким лидерам было запрещено баллотироваться.

Десятки стран во главе с США заявили, что переизбрание Мадуро было нелегитимным и признали главу Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо законным лидером Венесуэлы.

Белый дом и страны ЕС ввели санкции, касающиеся нефтегазового сектора страны. Так, санкции США в отношении государственной компании Венесуэлы PDVSA включали запрет на экспорт сырой нефти и нефтепродуктов и заморозку ее активов на сумму около 7 млрд долларов.

Протесты были подавлены благодаря лояльности армии Николасу Мадуро, а Гуайдо в итоге распустил "временное правительство".

В 2018 году Международный уголовный суд начал уголовное расследование о возможных преступлениях против человечества в Венесуэле. В 2020 году Министерство юстиции США обвинило Николаса Мадуро и ряд чиновников Венесуэлы в коррупции и наркотерроризме.

В октябре 2023 правительство Мадуро и оппозиция при посредничестве США заключили так называемое Барбадосское соглашение. Согласно ему, с Венесуэлы сняли часть санкций, в частности позволили экспортировать нефть в США.

В обмен на это Мадуро обязался провести демократические выборы. Однако после запрета баллотироваться оппозиционной кандидатке Марии Корини Мачадо санкции в отношении нефтяной и золотодобывающей отраслей Венесуэлы были возобновлены.

Фото: протесты в Каракасе после выборов 2024 года (Getty Images)

В конце июля 2024 в Венесуэле состоялись очередные президентские выборы. После оглашения результатов, показавших победу Николаса Мадуро, в стране снова начались протесты. В результате столкновений десятки человек пострадали, по меньшей мере 20 погибли, а 1000 человек были задержаны.

Оппозиция заявляет о фальсификации результатов и не признает выборы, как и ряд стран. Так, в США уже назвали победителем оппозиционера Эдмундо Гонсалеса.

В то же время, Мадуро говорит о готовности к расследованию возможных фактов фальсификаций и к проверкам в суде при том, что Высший суд остается ему подконтрольным.

При подготовке материала использовались: публикации Associated Press, Reuters, CNN, Bloomberg, BBC и информация из Wikipedia.