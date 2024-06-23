Кто такой "Николаевский Ванек" и почему у него миллионы подписчиков

Во время полномасштабной войны Telegram-канал "Николаевский Ванек" приобрел большую популярность. Однако подписчиков до сих пор волнует вопрос, кто является автором канала и можно ли ему доверять.

РБК-Украина собрало, все что известно о "Николаевском Ваньке" и почему он имеет миллионную аудиторию.

Содержание:

Что известно о "Николаевском Ваньке"

Канал под названием "Николаевский Ванек" был создан в мессенджере Telegram 17 апреля 2022 года. Среди первых были посты о ситуации в Николаеве, информация об угрозе обстрелов города.

Вскоре канал начал сообщать новости из зон активных боевых действий по всей стране, атаки оккупантов, направление движения ракет и шахедов.

Автор обращается к подписчикам в непринужденном стиле. Его "фирменные" обращения "днепрята", "львовчатые", "киевчата" и сообщения, что можно "писять и спать" при отбое тревоги, облегчают нервное напряжение миллионов украинцев во время вражеских обстрелов.

Скриншот t.me/vanek_nikolaev

Аудитория канала сейчас достигает 2,4 млн подписчиков и продолжает расти. К тому же, по данным исследования Telemetrio, именно "Николаевский Ванек" в 2023 году стал каналом с наибольшим приростом подписчиков в Украине – 1,3 млн.

Помимо инсайдерской информации о ракетных ударах, движении вражеских БПЛА, канал собирает данные по перемещению и местонахождению войск РФ, поддерживает жителей оккупированных территорий, закрывает сборы на нужды военных.

Почему автором канала считают Виталия Кима

Вокруг имени автора канала возникло много слухов. Пользователи предполагали, что это может быть кто-то из военных, поскольку информация о российских атаках всегда точна.

Но наиболее распространено предположение, что "Николаевский Ванек" – это Виталий Ким, глава военной администрации Николаевской области. Подписчики заметили, что несколько раз сообщения на личной странице главы ОВА и "Ванька" совпадали по формату.

Фото: Виталия Кима считали автором "Николаевского Ванька" (Getty Images)

В конце концов Ким признался, что имел отношение к каналу и публиковал сообщения, но в настоящее время только читает его и сотрудничает с автором.

"Уже не могу писать, поэтому, конечно, сейчас читаю и взаимодействую с ним. Во многом тг-канал изменился, но осталось одно – режим работы остался таким, каким был в первые восемь месяцев. Вчера мы до трех ночи мониторили небо, передавали информацию, но я туда не пишу. Мы просто сотрудничаем. Администратор этого тг-канала – это независимый человек со своими мыслями", – рассказывал Виталий Ким ТСН.

Кто на самом деле публикует сообщения

Личность автора "Николаевского Ванька" до сих пор анонимна, однако он дал интервью журналу Elle и поделился особенностями своей работы.

"Ванек" не обращает внимания на версии пользователей относительно авторства канала:"Реальную информацию знает от силы людей 15, не более, преимущественно "коллеги по цеху".

Он рассказал, что наиболее напряженные дни в работе – это моменты активных боевых действий и чрезвычайные ситуации, как было с подрывом Каховской ГЭС. Тогда приходится работать без отдыха и самые длинные смены могут длиться до 36 часов.

По словам автора канала можно понять, что его ведет команда людей, работающих по разным направлениям, и их не хватает: "Также есть проблема, не хватает кадров, поэтому очень часто приходится, кроме своего направления, заниматься каким-то еще. В моем случае это Запорожское направление, которое тоже очень непростое, поэтому приходится много слушать, много смотреть, много разговаривать, много вербовать, чтобы поток данных был более точным и мог использоваться при планировании последующих операций".

Можно ли доверять "Николаевскому Ваньку"

Из-за высокого риска распространения фейков и отсутствия ответственности анонимные каналы не являются надежным источником получения информации. В частности, это неоднократно подчеркивали в Центре противодействия дезинформации СНБО.

Однако ситуация с "Николаевским Ваньком" несколько иная. Как заявил Виталий Ким, этот канал не совсем анонимный, имеет "звездочку" авторизации и ему можно доверять.

"Это авторизованный телеграм-канал. Скажем так, он там стоит со звездочкой, что подтверждено. Он не совсем анонимный, просто не раскрывается, кто его ведет. Поэтому доверять можно, потому что его работа – информировать людей о рисках и опасности, которая ожидается. Поэтому он работает не для денег, а ради победы", – объяснил глава Николаевской ОВА "Громадському радіо".

Также с "Николаевским Ваньком" сотрудничают военные и говорят, что информация на этом канале проверена.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко рассказал, что у "Николаевского Ванека" очень мощно развитая сеть партизанского движения. У автора Telegram-канала "есть проверенные люди", которые с первых дней войны помогали и продолжают и помогать ВСУ.

"Когда он ("Николаевский Ванек", – ред.) предоставляет информацию, то ей можно верить", – подытожил Марченко.

Сам автор "Николаевского Ванька" предположил, в чем причина такой популярности и доверия к каналу: "Люди доверяют, потому что, видимо, понимают, что подводить их никто не собирается".

Он добавил, что несмотря на то, что на канале высказывается "исключительно свое мнение", оно всегда имеет свою основу, аргументы, доказательства или факты, которые иногда подсвечиваются (когда это возможно), а иногда нет.

При подготовке материала использовались: интервью автора "Николаевского Ванька" изданию Elle, данные исследования Telemetrio, заявления Виталия Кима в эфире "Громадського радіо" и ТСН, заявление Дмитрия Марченко на Espreso.TV, публикации Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.