Кто возглавит Россию после Путина: топ кандидатов по версии Politico

Авантюра с вторжением в Украину повысила вероятность того, что 22-летнее правление президента России Владимира Путина подходит к концу. Пока открытым остается вопрос, как именно будет проведен трансфер власти.
РБК-Украина приводит список претендентов по версии американского издания Politico, которые в будущем могут возглавить Россию.
Николай Патрушев
Если Путин решит, что его позиции окончательно ослабли, то наиболее вероятным преемником в Кремле рассматривают бывшего директора ФСБ и нынешнего секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Их объединяет мировоззрение, пронизанное враждебностью к Западу.
В частности, из всего окружения российского президента именно у Патрушева наиболее радикальные взгляды. За несколько дней до начала полномасштабной войны в Украине он обвинил США в желании распада Российской Федерации.
Кроме того, Патрушев является автором давней фразы, когда он раскритиковал бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт за якобы слова о том, что Сибирь и Дальний Восток не должны принадлежать России. Отметим, такое заявление Олбрайт нигде не было зафиксировано.
Фото: Николай Патрушев (GettyImages)
Но в то же время Патрушеву уже 71 год, и если он сменит Путина, то будет лишь переходной фигурой.
Вероятность 3/5
Угрозы 4/5
Дмитрий Медведев
Еще один из наиболее вероятных кандидатов, поскольку в 2008 году ему уже передавали президентский пост и это позволило Путину сохранить полную власть в своих руках. Спустя четыре года Медведев вернул должность.
Фото: Дмитрий Медведев (kremlin.ru)
С 2012 по 2020 годы был премьер-министром, после чего стал заместителем главы Совета безопасности. В свои 57 лет Медведев еще сравнительно молод и может возглавить страну, но его судьба неразрывно связана с Путиным.
Вероятность 2/5
Угрозы 2/5
Алексей Дюмин
Губернатор Тульской области является одним из фаворитов Путина. По его собственным словам, однажды он якобы спас президента от бурого медведя. Дюмин является высокопоставленным ветераном ФСБ, командовал захватом Крыма в 2014 году.
Фото: Алексей Дюмин (росСМИ)
Вероятность 2/5
Угрозы 3/5
Дмитрий Патрушев
Сын Николая Патрушева в 2018 году был назначен министром сельского хозяйства. До этого окончил академию ФСБ и возглавлял "Россельхозбанк". Politico называет его представителем российской шпионской элиты и "нового дворянства".
Фото: Дмитрий Патрушев (росСМИ)
Издание также полагает, что Патрушев-младший на посту президента России может снизить угрозу ядерной эскалации, поскольку у наследственного правителя инстинкт выживания по определению сильнее, чем у диктатора в подземном бункере.
Вероятность 1/5
Угрозы 1/5
Условная "тройка"
Одним из вариантов смены власти при свержении или убийстве Путина может стать новое коллективное руководство, что привело бы к деэскалации гибридной войны России с Западом.
"Центр тяжести элиты против войны. Им это никогда не нравилось", - утверждает старший научный сотрудник по России и Евразии в Международном институте стратегических исследований Найджел Гулд-Дэвис.
По его словам, вероятность управляемой смены власти является нулевой, поскольку Путин два года назад перекроил конституцию под себя. С высокой долей вероятности свергнуть диктатора могут представители силового крыла в Совбезе РФ, какими бы лояльными сейчас они не казались. В таком случае в новое коллективное руководство могут войти Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Вероятность 4/5
Угрозы 2/5
Михаил Мишустин
Согласно российской конституции, если президент не в состоянии исполнять свои обязанности, то они временно возлагаются на премьер-министра. Это ставит Мишустина в выгодное положение, если Путин, например, серьезно заболеет или будет убит.
Фото: Михаил Мишустин (kremlin.ru)
До назначения премьером в 2020 году Мишустин возглавлял налоговую службу и зарекомендовал себя успешным кризисным менеджером. В частности, ему в заслугу ставят сведение к минимуму экономических последствий от западных санкций.
Вероятность 1/5
Угрозы 2/5
Сергей Собянин
Politico полагает, что мэр Москвы может стать претендентом на место Путина, если протесты в российской столице обострятся до такой степени, что репрессии перестанут работать. Тогда фигура Собянина может рассматриваться как возможность упорядоченного перехода власти.
Фото: Сергей Собянин (росСМИ)
За 12 лет работы на посту мэра Москвы он показал себя компетентным политиком-машиной. До этого был губернатором богатой нефтью Тюменской области (с 2001 по 2005 год), возглавлял администрацию Кремля (с 2005 по 2008 год) и был заместителем Путина, когда тот был премьер-министром (с 2008 по 2010 год).
Вероятность 1/5
Угрозы 2/5
Алексей Навальный
Главным кандидатом на то, чтобы возглавить народный протест, остается оппозиционер Алексей Навальный. После масштабных, но неудачных протестов на Болотной он сосредоточился на разоблачении коррупции. В ответ его отравили боевым веществом и отправили в тюрьму по сфабрикованным обвинениям.
Фото: Алексей Навальный (GettyImages)
Но даже оттуда Навальный продолжает выступать против войны.
Вероятность 1/5
Угрозы 1/5
Михаил Ходорковский
Бывший нефтяной олигарх является еще одним видным оппозиционером, который бросил вызов Путину и проиграл. Несмотря на проведенные 10 лет в тюрьме, его запрещенный фонд "Открытая Россия" продолжает кампанию за реформы, хотя сам Ходорковский пока не проявляет явных стремлений вернуться в страну и возглавить ее.
Фото: Михаил Ходорковский (wikinews.org)
Ходорковский осуждает войну России против Украины и призывает Запад поставлять украинской стороне больше оружия.
Вероятность 1/5
Угрозы 1/5
Михаил Мизинцев
То, что министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов не потеряли свои должности на фоне провала войны в Украине, исключает вероятность военного переворота в России во главе с ними.
Фото: Михаил Мизинцев (t me Bratchuk_Sergey)
Однако есть один генерал - Михаил Мизинцев по прозвищу "Мариупольский мясник", который возглавил осаду крупного города в Донецкой области, что привело к десяткам тысяч жертв. Недавно его повысили до заместителя министра обороны.
Вероятность 1/5
Угрозы 3/5
Рамзан Кадыров
Глава Чеченской республики является одним из самых известных сторонников войны России в Украине. Но в то же время воины "пехотинца Путина" зарекомендовали себя лучше в видео для TikTok, чем на поле боя.
Фото: Рамзан Кадыров (GettyImages)
Кадыров также выступает как кремлевский пропагандист. Тем не менее более вероятно, что он начнет добиваться независимости для Чечни, если в России произойдут политические потрясения.
Вероятность 1/5
Угрозы 5/5
Евгений Пригожин
Если кто-то сейчас и может возглавить российскую военную хунту, то это Евгений Пригожин, который является основателем частной военной компании "Вагнера". По словам журналиста-расследователя Христо Грозева из Bellingcat, тот уже "чует кровь", а те, кто прошел через его компанию, в любое время готовы поддержать Пригожина, а не Путина.
Фото: Евгений Пригожин (currenttime.tv)
Но для этого потребуется окончательный разгром российских войск в Украине и потеря захваченных с 2014 года территорий. Только при таком развитии событий военная хунта сможет усмирить толпы недовольных солдат. Ближайшими параллелями могут быть революционные события 1905 и 1917 годов, которые последовали за военными катастрофами.
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