Кто следующий? Почему кейс Avesterra Group должен беспокоить каждого украинского предпринимателя

Сегодня любой бизнес может попасть под проверку спецслужб на предмет сотрудничества со страной-агрессором или ее резидентом. Это действительно важно, но часто носит субъективный характер. Система работает так, что для открытия уголовного производства и начала досудебного расследования достаточно лишь зарегистрированного соответствующего заявления. И сделать это может любой желающий. Здесь не нужны никакие доказательства. Поэтому часто правоохранители, вынужденно, сами этого не понимая, становятся инструментом давления на бизнес в руках одной из сторон корпоративного конфликта. Яркий пример - ситуация вокруг компании Avesterra Group.

С чего все начиналось

Владимир-Волынская птицефабрика, которая сейчас входит в Avesterra Group, была построена еще в 50-х годах прошлого века. До прихода в 2012 году нынешних инвесторов - это было типичное предприятие советского образца. Сейчас это современное европейское предприятие, которое входит в четверку крупнейших производителей курятины в Украине. Недавно компания Avesterra Group открыла на базе Владимир-Волынской птицефабрики новый перерабатывающий комплекс, который является одним из самых мощных в Украине и имеет современные мощности для выхода на рынки ЕС. Инвестиции в проект составили 60 миллионов евро. Всего за все время инвесторы вложили в компанию более 130 млн евро.

Еще несколько цифр. Сейчас в Avesterra Group работает более 1500 специалистов. С начала полномасштабной войны компания уплатила более чем 1 млрд грн налогов в государство. Она также активно развивает экспорт курятины. То есть, перед нами абсолютно прозрачный и эффективный бизнес, который обеспечивает рынок качественной продукцией, создает рабочие места, наращивает экспорт, а это валютные поступления в Украину.

Казалось бы, какие могут быть к нему вопросы? Однако уже более полугода компания подвергается постоянным проверкам. И это только из-за одного заявления ее бывшего топ-менеджера - Алексея Коваленко. Еще в 2017 году он занял у компании на собственные проекты более 25 млн грн. В конце 2020 года срок действия договора займа закончился, однако Коваленко отказался добровольно возвращать полученные деньги. Поэтому суды, включая Верховный суд, приняли решение о взыскании этого долга. Вместо того чтобы вернуть деньги, Коваленко обвинил компанию в сотрудничестве со страной-агрессором. На основании этих обвинений в августе 2024 года СБУ открыла уголовное производство по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины.

А при чем здесь экология?

То, что сейчас происходит вокруг Avesterra Group - это ничто иное как желание одного человека поквитаться с инвесторами компании руками СБУ. Коваленко предоставил Службе безопасности Украины показания, что он когда-то от кого-то слышал о поставках Владимир-Волынской птицефабрикой курятины в так называемую ЛНР. Это не соответствует действительности и правоохранители это знают, но есть свидетельства и им ничего не остается как открыть уголовное производство. Такова буква закона. Странно то, что Коваленко с начала 2023 года не находится на территории Украины. Поэтому возникает вопрос, как он давал показания.

Активные проверки предприятия начались с декабря 2024 года. Доказательств продажи курятины в самопровозглашенную ЛНР силовики не нашли по понятным причинам, потому что таких поставок не было. Но правоохранители решили проверить не только это, а практически все - соблюдение трудового законодательства, законодательства по безопасности труда, и даже влияние предприятия на экологию. При других обстоятельствах СБУ вообще этим не должна была бы заниматься. Силовики также проводили обыски в домах наших работников, изымали личную технику. Эти все действия ничего не дали. Никаких нарушений выявлено не было.

Но в мае 2025 года компания получила сообщение о подозрении в нарушении статьи 239 УКУ. Речь идет о загрязнении земель, находящихся под полями фильтрации. Вопрос в том, как можно загрязнить поля фильтрации, которые используются с 1959 года? Несмотря на это, орган досудебного расследования СБУ провел экспертизу и установил, что предприятие нанесло экологический ущерб на сумму 2,5 млн грн. В эту сумму вошла даже стоимость рекультивации этих земель. В то же время Государственная экологическая инспекция дала свои расчеты. И там цифра намного ниже - всего 400 тыс. грн.

Но дело не в цифрах. Компенсировать ущерб, который якобы компания нанесла экологии, ей никто так и не предложил. Зато Соломенский районный суд Киева вынес решение запретить предприятию использовать поля фильтрации. От остановки его спасло лишь то, что на тот момент компания запустила новый цех по производству мяса птицы, который не требует использования полей фильтрации. В противном случае 1500 работников фабрики остались бы без работы. Такое решение могло бы нанести значительный ущерб не только птицефабрике, ее работникам и их семьям, но и государству. Ведь предприятие признано критически важным для обеспечения продовольственной безопасности Украины и имеет значительное влияние на ценовую ситуацию на рынке мяса птицы.

Например, когда производство переносилось из одного убойного цеха в другой и 4 дня предприятие свело к минимуму свою деятельность, в этот момент на рынке курятины в Украине возник дефицит. Сразу же. Влияние на экономику страны компании Avesterra Group является большим. По объему производства продукции ее доля - до 5%, но в торговых сетях она гораздо больше, больше - только у МХП.

Было бы желание, а повод найдется

В этой ситуации хуже всего то, что ни одна компания в Украине не застрахована от подобного. С 2013 года, когда был принят новый Уголовный Процессуальный Кодекс Украины, открыть уголовное производство стало на удивление простым. Для этого не нужны доказательства, достаточно просто желания. Каждое лицо имеет право обратиться с заявлением о преступлении и оно должно быть зарегистрировано, а орган досудебного расследования обязан провести проверку.

Поэтому сейчас регистрируются и расследуются сотни тысяч уголовных производств. Как правило они не доходят до суда из-за отсутствия состава преступления. Но проблема в том, что нет фильтров, которые бы отбрасывали безосновательные обвинения. С одной стороны СБУ вынуждена, согласно букве закона, проводить эти расследования. С другой - бизнес вынужден проходить через большое количество проверок. Но тут ничего не поделаешь - так требует законодательство.

В то же время украинское общество неправильно воспринимает факт открытия уголовного производства. Для большинства это означает, что кто-то что-то обязательно натворил. В результате страдает репутация компании. Обыски, изъятие документов, имущества - все это тоже отнюдь не способствует ведению бизнеса.

Сегодня бизнес находится в ситуации, когда он формально лишен возможности доказать свою правоту во время досудебного расследования. Это право ему предоставляется исключительно в дальнейшем во время судебного рассмотрения дела. Этого бы не было, если бы у нас существовал институт бизнес-омбудсмена. Эта система очень хорошо работала до полномасштабной войны. Это был эффективный инструмент защиты бизнеса. Этот орган был независимым, совещательным, он имел возможности общаться напрямую с Офисом Генерального прокурора. И Офис Генерального прокурора прислушивался к нему, потому что бизнес-омбудсмен был наделен определенными полномочиями.

К сожалению, на сегодня этот институт фактически не работает. То есть бизнес де-факто лишен реальных возможностей защиты от проверок со стороны правоохранительных органов. И это совсем не связано с политикой государства, а часто с тем, что очень много профессиональных правоохранителей ушли на фронт и сегодня их место заняли молодые специалисты, которые по объективным причинам не очень хорошо разбираются в процессуальном или имущественном праве. Поэтому нельзя сказать, что сегодняшняя ситуация - политика государства. В большинстве - это непрофессионализм некоторых работников правоохранительных органов на местах. Но имеем то, что имеем.

Понятно, что в каждой ситуации присутствует человеческий фактор. Но для того, чтобы Украина могла выстоять экономически, правоохранители должны действовать исключительно в интересах государства, а не в интересах одной из конфликтующих сторон. Убежден, что так оно и будет, только нужно время, оно все поставит на свои места.