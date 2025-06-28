Кто написал Конституцию Пилипа Орлика и почему она не в Украине: интервью с историком

Главное:

Как появилась Конституция Пилипа Орлика и почему стала революционной для своего времени?

Какие идеи Орлика остаются актуальными даже в ХХІ веке?

В поисках правды. Как удалось найти украиноязычную версию Конституции в Москве?

Компромиссы с коммунистами. Как принимали современную Конституцию Украины и что с ней не так?

Отвечает ли наша Конституция требованиям времени и придется ли ее менять под давлением России?

В 1710 году, когда большинство европейских государств еще не мечтали о разделении власти или социальных гарантиях, украинцы уже имели документ, который это предусматривал. Речь идет о Конституции Пилипа Орлика – уникальном акте, созданном в эмиграции после поражения под Полтавой, но написанном с четким видением независимого государства.

Спустя более двух с половиной веков борьбы за суверенитет, Украина получила свою современную Конституцию – принятую 28 июня 1996 года. Она закрепила основы демократии, прав и свобод, которые сейчас украинцы продолжают отстаивать.

О том, как "родилась" Конституция Пилипа Орлика, что в ней было действительно революционного и как принимали современный главный закон Украины, в интервью РБК-Украина рассказал кандидат исторических наук, глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов.

Как "родилась" Конституция Пилипа Орлика: исторический фон и предпосылки

– В каких исторических условиях создали Конституцию Пилипа Орлика в 1710 году?

– День Конституции говорит нам об огромной конституционной традиции на нашей территории. Конституции в мире составлялись в конце ХVIII, в XIX веках: американская, затем Конституция Речи Посполитой и др. В Великобритании нет Конституции, но это первое демократическое государство в Европе.

Однако история конституционных актов – это история писаного права. У нас это "Руська правда" Ярослава Мудрого, ее редакции, уставы Великого княжества Литовского, универсалы гетманские и права, по которым судится малороссийский народ. Это те акты, которые наполняют нашу юридическую мысль.

В 1710 году произошло событие мирового масштаба – создали документ, который называется Pacta et Constitutiones, или в украинской редакции – Договоры и постановления войска Запорожского. Документ еще называют Бендерская конституция, потому что подписали в Бендерской крепости, или конституция Пилипа Орлика. Это феноменальное явление, которому было суждено произойти в Украине из-за определенных политико-военных обстоятельств.

Эта конституция "родилась" в тяжелых условиях. Союзники Иван Мазепа и Карл ХІІ, которые объединились против московского царя, проиграли битву под Полтавой. Шведская и наша армии отступили в Бендеры, тогдашнюю территорию Турции. Так монарх Швеции и гетман Иван Мазепа оказались в эмиграции.

Хотя и Конституция Пилипа Орлика, но я убежден, что придумал ее Иван Мазепа. На тот момент козакам нужно было заключить общественный договор между собой, чтобы потом заключить союзнический договор с Карлом ХІІ. Так создается документ Конституции, но Мазепа умирает и документ подписывает Пилип Орлик. Затем его переводят на латынь и его подписывает Карл ХІІ.

Кандидат исторических наук Александр Алферов (скриншот)

– Как урегулировались интересы гетмана, козацкой старшины и запорожцев?

– Конституцию писал Орлик с точки зрения будущего гетманства, свою часть писали запорожцы, которые хотели получить гарантии. Также документ писала козацкая старшина, потому что хотела ограничить права гетмана, а тот стремился ограничить права старшины, и, конечно, представители мещанства. То есть все интересы были сбалансированы.

Конституция имеет преамбулу, в которой рассказывается о том, кто мы такие и нашу тысячелетнюю историю. И первое, что описывается, это то, что мы принадлежали к Православной церкви Константинопольского патриархата. Козаки понимали, что чужая церковь – это неправильно.

Конституция имеет уникальное явление для правовой-философской мысли на тот момент – разделение на отдельные исполнительную, законодательную и судебную ветви власти. Тем более, этот документ был действенным. В 1711 году Пилип Орлик вступил на Правобережье как гетман и там правил по тем законам, которые подписал – по Конституции.

Поэтому Конституция была действенная и современная. А то, что в мире ее не знают, – это наша вина. Но если бы мы тогда победили, то могли сказать – вот первая Конституция, а не американская или польская.

– Даже сейчас можно встретить утверждение, что Конституция Пилипа Орлика – первая в Европе. Это не оправданный титул?

– С позиции 300-летнего расстояния трудно об этом говорить, но по многим признакам – у нас была первая Конституция в мире.

Поиски документа: как удалось найти украиноязычную копию в Москве

– Знаю, что именно вы в московских архивах в 2008 году нашли украиноязычную версию Конституции Пилипа Орлика. Сколько времени заняли поиски и как вам удалось найти этот документ?

– Мы знали содержание Конституции Пилипа Орлика, в 90-х ее не раз публиковали, у нас была латинская копия. Ее якобы нашел Илько Борщак в эмиграции в замке Дентевиль, который по жене принадлежал сыну Пилипа Орлика. Но документа кириллицей – у нас не было. Коллеги-ученые туда ездили, но украинской копии не нашли.

В 2008 году уже разворачивались огромные противоречия между Россией и Украиной, особенно после Оранжевой революции. Это все влияло на идеологический уровень. Независимые СМИ РФ уже исчезали и началась пропаганда. Московиты издевались над нами: "первая конституция украинская? Может еще и Христос из Украины. Но Христа мы хоть видим на иконах, а вы покажите свою конституцию". И вот ученые не могли показать документ.

Первая страница конституции на латыни. Оригинал хранится в Национальном архиве Швеции (фото: Униан)

Весь наш массив документов козачества фактически начинается с 1730 годов, потому что Петр I уничтожил Батурин, а в столице гетманщины Глухове произошел пожар (нач. ХVIII века, – Ред.). Зато в России накопились миллионы документов, касающихся козацких времен.

Поэтому я поехал в московский архив исследовать реестры Богдана Хмельницкого, которые потом опубликовал с коллегой Алексеем Монькиным. В то время московские архивы были доступны, но нашим ученым не хватало финансовых ресурсов на исследования.

Мне пришлось взять грант из Канады, по блату договориться об общежитии, еще и доплатить свои деньги. У историков тогда были мизерные зарплаты. Я в Институте истории с 2010 по 2019 год получал 3,5 тысячи гривен. Этого хватало, чтобы детям и жене ежедневно давать по 23 гривны. Наша страна не кормила своих гуманитариев, а Россия – своих кормила.

Они и сформировали тезис Крым наш, Россия – это Украина, Ленин создал Украину и т.д. Наши гуманитарии едва выживали, было лучше тем, кто мог взять гранты, а это можно было сделать у россиян – вот вам сразу львиная доля людей, которые являются предателями Украины.

В московском архиве я нашел документ с описанием дела, которое называлось "Договор Запорожских козаков со шведским королем Калом ХІІ". Мне его выдали – я до сих пор помню этот выброс адреналина, когда я понял, что передо мной находится! В тот момент у меня слеза пошла.

Я тогда опубликовал Конституцию и это информационно всколыхнуло общество, но на это очень плохо отреагировали некоторые мои коллеги. Потому что как аспирант мог такое найти? А потом нашли еще одну копию.

– К сожалению, оригинал до сих пор хранится в России. Сможем ли мы его перевезти в Украину?

– Оригинал Конституции в проекции того времени – это сложный вопрос. Думаю, Пилип Орлик подписал более десятка копий, потому что их отдавали запорожцам, старшинам. Где их искать – отдельный вопрос. Сейчас две есть две копии в Москве и одна латиноязычная в Швеции.

Копия Конституции Пилипа Орлика на староукраинском языке. Документ хранится в Российском государственном архиве древних актов (фото: Википедия)

Прогрессивная Конституция: главные принципы и идеи документа, которые актуальны до сих пор

– Какие принципы в Конституции Пилипа Орлика были самые прогрессивны на тот момент?

– Прогрессивное – это то, что они говорили, что должны отойти от Московского патриархата, на тот момент они находились под МП немного больше 20 лет. Это была первая статья – вернуться к трону Константинопольскому. И таки мы вернулись более чем за 300 лет.

Есть действительно прогрессивные статьи, например, о социальной защите. Козаки в почтенном возрасте и раненые имели право доживать на содержании государства в Трахтемировском госпитале. Также социально защищались козацкие вдовы и дети.

Еще очень интересное явление – в Конституции прописана антикоррупционная деятельность. Этому посвящено много статей и позиций – "Жеби гетманское сердце не прильщали подарками". То есть гетман не мог брать подарков, потому что у него была зарплата. Она была не в денежном эквиваленте, а в предоставлении земельных наделов, с которых он жил. Насколько хорошо ими управлял, такой и была прибыль.

Также гетман не мог вмешиваться в государственную казну. В Конституции было прямо указано, что предшественник, не указывая имя, но это был Иван Мазепа, уже некоторое время не отличал собственных доходов от государственных. И казна была "общая". Поэтому козаки решили разделить – гетманские деньги отдельно, государственные отдельно.

Полковники тоже не могли брать подарки. В целом, коррупция была проблемой и козаки ее на корню выбивали – гетман ограничивал в документе права старшины, а старшина отдельно ограничивал права гетмана. Они же писали документ совместно и каждый свои статьи подтягивал.

Конфликт интересов требовал того, чтобы ограничить права каждой из групп. Козаки разделили судебную, исполнительную и законодательную ветви власти. Здесь важно, что судейскую ветвь вынесли отдельно. Гетман и полковники были одновременно судьями над теми, кто попадал под юрисдикцию Магдебургского права. И поэтому эта Конституция опередила документы того времени.

– Есть ли принципы из Конституции Пилипа Орлика, которые целесообразно перенести в современное украинское законодательство?

– Когда писали Конституцию, еще продолжалась Шведская война с 1700 по 1721 год. Полтавская битва – это лишь один фрагмент. И вот в Конституции написано, что необходимо вернуть всех пленных из Москвы. Это была конституционная норма. Актуально и сегодня – сколько у этих тварей сейчас наших украинских пленных.

Новейшая Конституция: как Украина приняла свой главный законодательный документ

– Расскажите об историческом фоне, на котором происходило принятие главного закона Украины в 1996 году.

– Акт о Независимости Украины 24 августа 1991 года, а затем Постановление того же числа определяют, что мы являемся суверенным государством и опираемся на Конституцию Украины, но та базировалась на Конституции УССР.

Украина получила тогда Независимость, но мы ее еще не завоевали. Мы были теми, кто развалил Советский союз в вопреки машине КГБ. К большому сожалению, мы тогда не смогли организовать процессы люстрации. Наш парламент был наполнен коммунистами. Были даже "красные пуза", которые продолжали считать сессионные заседания по советской нумерации. Были предприятия, которые платили налог в Москву, наше СБУ до 1993 года вывозили туда документы, потому что считали, что это все временно.

Александр Алферов: История принятия Конституции 1996 года связана с уступками "красным" (скриншот)

Тогда у нас создали конституционные комиссии, которые разрабатывали наш главный законодательный документ, но там были затягивания. Возник конфликт между парламентом и президентом. Леонид Данилович Кучма сделал очень интересную комбинацию: он пригрозил, что он распустит Парламент и будет референдум. В Парламенте все поняли, что если Кучма проведет Конституцию через референдум, тогда не будет никакого доверия Парламенту.

В результате депутаты сутки сидели и вносили невероятную кучу правок в проект Конституции. Тогда так и не приняли герб Украины, так как должны были бы это сделать. В 1991-м Постановление Верховной Рады приняло тризуб за герб. А в Конституции написано, что малый герб Украины – тризуб, а большой –складывается.

Эта история связана с уступками "красным". Коммунистам пообещали, что малый герб будет тризуб, а потом будет большой такой, как захотите: и с колосками, и со звездочками. Их очень правильно и тонко бортанули. Большой герб у нас до сих пор не утвержден окончательно, хотя он уже существует на символике, висит в кабинете президента и т.д.

– Какие принципы Конституции 1996 года считаете лучшими или самыми прогрессивными на тот момент?

– Нашу конституцию готовили профессионалы высокой квалификации. Она является одной из лучших в мире, хотя имеет определенные нюансы. В Советском Союзе говорили, что их Конституция самая демократичная. В ней даже было прописано, что республики имеют право на самоопределение, но механизмов этого самоопределения не было.

И в то время, когда работала эта "самая демократичная" конституция, людей сажали в дурдомы, политически неугодных людей преследовали, убивали, сажали на 20-25 лет. Продолжали геноцид, создавали прокси-войны: в Афганистан зашли, чтобы воевать с американцами. Войны в Корее, Вьетнаме. Так же как и сейчас Путин пытается изменить вектор и говорит, это все Запад, но воюет с ним на территории Украины. И это привычная их манера.

Поэтому, по сравнению с Конституцией Советского Союза мы действительно являемся самой демократичной Конституцией в мире. Конечно там не без двусмысленностей. Например, в документе указано, что Украина унитарное государство, но есть статья о Республике Крым, что невозможно в унитарном государстве. Но это определенные сложные предметы, о которых не мы думали с 90-х годов, но они существовали.

Изменения и вызовы войны: соответствует ли Конституция новым требованиям времени

– Почти за три десятилетия Конституция претерпела определенные изменения. Какие поправки считаете лучшими?

– В 2023 году депутаты проголосовали за изменение названия поселок городского типа на поселок. Это слово не фигурировало в украинском языке, это "извращение" из русского 1920-х годов. У нас были хутор, село, городок, город, а теперь по Конституции – село, поселок, город.

Проблема в том, что около 200 городов из-за этого получили статус поселка. Их надо называть городками. Козелец – центр Киевского полка – теперь поселок. Хорошо, что Батурин во времена Ющенко политически получил статус города, но сейчас бы гетманская столица была поселком. А таких городков огромное количество – и это отрывает нас от истории.

Думаю, что после войны мы все вернем. Для историков работы много. Мы сделаем классные реформы, я убежден. Сейчас у нас есть квота доверия к историкам из-за деколонизации и дерусификации, которая доказывает, что Украина была захезана названиями. Из нас делали неполноценных.

Как председатель экспертной группы по переименованию в Киеве, я рад, что с нас взяли пример очень много городов, и у нас появляются улицы: гетмана Ивана Мазепы, а не просто И. Мазепы, гетмана Полуботка, князя Владимира Мономаха, потому что статус важен.

Однако в связи с военным положением невозможно внести изменения в Конституцию. И у нас до сих пор остается Кировоградская и Днепропетровская области.

– Насколько законодательно сильной, согласно нашей Конституции, является позиция президента?

– У нас это менялось. Украина была президентским государством, потом события 2004 года привели к тому, что мы стали парламентско-президентским. Тогда Александр Мороз продвигал идею, чтобы забрать полномочия у президента и сделать парламентскую республику.

С 2000-х годов, когда начались акции "Украина без Кучмы", общество начало "сжимать власти коридоры". Раньше власть их не чувствовала. В то время убили Гонгадзе, были массовые акции протеста. На 2005 год мы с Национальным союзом журналистов подсчитали, что около 60 журналистов убили при исполнении обязанностей.

И эти коридоры для власти гражданское общество до сих пор сужает, потому что становится более прозрачным, тем более во время войны. Сегодня мы не можем поверить, что придет кто-то вроде Януковича или его министров.

Александр Алферов: Коридоры для власти гражданское общество до сих пор сужает, потому что становится более прозрачным, тем более во время войны (скриншот)

– Россия не раз пыталась давить на Украину, чтобы мы изменили свой государственный вектор и отказались от вступления в НАТО. Ваше мнение, как историка и бывшего военнослужащего, насколько возможен такой вариант, что нам придется менять эту статью в Конституции?

– Какое-то государство пытается изменить Конституцию другого государства – на каких правах, при каких обстоятельствах? Может мы еще напишем, что мы отменяем нашу Независимость? Вмешательство другого государства в наш высший закон – это уже признак того, что с нами находится психически неуравновешенный объект.

Россия – это государство-паразит, которое не может существовать, не выкручивая руки и ноги другим, не убивая, не давая деньги террористам. Может ли Франция сказать Германии – измените свою Конституцию? Да у людей в голове такое не повернется.

Хутин (Путин, – Ред.) на недавнем форуме сказал, что они дали нам Независимость, СССР "позволил". Он сказал "нам говорили", что не будет расширения НАТО на восток. Конечно, когда скандинавы вошли в НАТО уже во время полномасштабки, то этому "непонятному деду" просто пощечину влепили. И что же он не отреагировал? Потому что ссыт.

– По вашим наблюдениям, как украинцы за 30 лет изменили отношение к Конституции?

– Отношение разное. Я абсолютно убежден, что большинство украинцев не читали Конституцию. Хорошо, что ее изучают в школе, но это взрослый документ, который во взрослом возрасте надо прочитать от А до Я. Надо прочитать Акт Независимости Украины, где написано: исходя из смертельной опасности, которая нависла над Украиной... Представьте, 24 августа 1991 года и оказалось, что не тогда, а именно сейчас - это смертельная опасность.

Нам надо читать, знать и понимать Конституцию. Закон – это принуждение, и когда мы говорим, что у меня есть право – то это закон дает его. Мы должны идти по закону, чтобы все было хорошо.