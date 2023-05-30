Кто может стоять за новой атакой дронов на Москву: версии экспертов

За атаку дронов на Москву и область 30 мая, вероятно, отвечают сами россияне. Это могут быть спецслужбы или силовые структуры, партизаны или ФСБ.

По словам военного эксперта Александра Коваленко, можно рассматривать все версии ответственности за атаку. При этом он считает маловероятной версией, что это была якобы месть за обстрелы Киева.

Коваленко напомнил заявление российского аналитика, действующего офицера военной разведки Руслана Пухова об атаке дронов на Кремль перед 9 мая. Тогда он заявил, что беспилотники запускали с территории Московской области.

"Предположить, что на территории России может действовать украинская диверсионная группа с возможностью незаметно перемещать дроны, обустраивать площадки для запуска, - это не укладывается в голове. А когда речь идет не о двух, а о большем количестве БПЛА, причем похожих на китайские Migun-5, мы можем сделать вывод, что их снова запускали из Подмосковья", - отметил Коваленко.

Эксперт считает наиболее правдоподобной версией внутренний фактор. Речь идет о действиях партизан или конфронтации спецслужб и силовых структур. Поскольку если беспилотники сбивают на подлете к Москве, возникает вопрос: что делали средства ПВО по всей длине полета, если бы их, например, запускали из Украины.

Коваленко напомнил, что беспилотники долетели до самой Рублевки, и это дискредитирует, прежде всего, министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

"Если это удар по Шойгу и Герасимову, кто может за этим стоять? У кого есть возможность без проблем запускать большое количество БПЛА из Подмосковья? Это могут быть (основатель ВВК "Вагнера" Пригожин, - ред.) и его руководители из ФСБ. Поэтому я не исключаю внутренний фактор", - сказал он.

Отметим, что Пригожин подверг критике Минобороны РФ после инцидента. Он обвинил чиновников в том, что они допустили прилеты в Москву, и добавил, что "народ имеет право задавать вопросы этим паскудам" - почему дроны взрываются в многоэтажках, а не в домах на Рублевке.

Еще одной возможной версией является провокация ФСБ. Так, военный эксперт Владислав Селезнев приводит параллели с тем, как велась подготовка в 1999 году ко Второй Чеченской войне. Тогда спецслужбы устроили бомбовый террор в Москве и Волгодонске для создания предпосылок для военной кампании.

"Я не исключаю, что и здесь могут попытаться реализовать такой вариант. Цель - сцементировать российское общество и настроить на то, что нужно идти и умирать в рамках так называемой "специальной военной операции"", - сказал он.

При этом нельзя говорить о причастности к Силам обороны Украины. Этому нет никаких доказательств. К тому же использование дронов-камикадзе для атак на гражданские объекты не рационально с военной точки зрения.

В то же время, считает Селезнев, не исключена и возможная акция со стороны российских партизан. Их цель может быть разной - от ударов по определенным целям, которых не удалось достичь из-за ПВО, до намерения заявить о вооруженной борьбе против режима Путина. В таком случае они бы выступили с официальным заявлением - возможно, его нужно дождаться.

Атака дронов на Москву и область

Сегодня утром в Москве и области дроны врезались в жилые дома.

Российские СМИ писали, что столицу России атаковали от 25 до 32 дронов, 3 из которых попали по домам. В то же время в Минобороны РФ отчитались всего восемь беспилотников.

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