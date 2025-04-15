Кто должен подать декларацию в 2025 году и за что могут оштрафовать

Законодательное регулирование и обязанности граждан

Ежегодно тысячи украинцев подают декларацию о доходах, и все больше людей выбирают онлайн-формат - 24/7, без очередей, бумаг и ненужного стресса. Чтобы правильно оформить налоговую декларацию через интернет и не нахвататься штрафов, важно знать, кто обязан подавать декларацию, как именно это сделать и на что обратить внимание.

Подача декларации об имущественном состоянии и доходах регулируется Налоговым кодексом Украины. В 2025 году налоговая отчетность остается обязательной для:

физических лиц-предпринимателей на общей системе;

граждан, которые получали доход без удержания налогов (например, за аренду, продажу имущества, иностранные доходы);

лиц, которые хотят получить налоговую скидку (на обучение, ипотеку, страхование и т.д.);

самозанятых лиц и фрилансеров, которые работают без официального оформления.

Годовую налоговую декларацию о доходах за прошлый год обязаны заполнить и подать до 1 мая 2025 года граждане, у которых возникает обязанность по представлению налоговой декларации.

Согласно Налоговому кодексу Украины, физическое лицо обязано самостоятельно до 1 августа года, следующего за отчетным, уплатить сумму налогового обязательства, указанную в поданной им налоговой декларации.

Срок представления декларации об имущественном состоянии и доходах для получения налоговой скидки - до 31.12.2025 года.

На каких шагах заполнения декларации чаще всего возникают проблемы

"Чаще всего трудности у декларантов возникают на этапах учета расходов в доходе и на этапе ответа налоговой на ее запрос, но есть и другие трудности", - прокомментировал РБК-Украина эксперт по налогам, судам и инвестициям Богдан Янкив.

Рассмотрим проблемы, наиболее часто возникающие при заполнении декларации онлайн.

Трудности при входе в электронный кабинет. Это можно сделать на сайте налогоплательщиков, где в первую очередь нужно выбрать вход по ЭЦП (электронная цифровая подпись). Эксперт советует получить ее в Приват24, "Дія", в других банках или сертификационных центрах. После успешной авторизации откроется персональная страница пользователя.

Ошибки при внесении данных в разделы декларации. Основные из них:

доходы, подлежащие налогообложению - указываете все источники: зарплата, доходы от аренды, продажи имущества, иностранные поступления;

налоговые обязательства - здесь автоматически подсчитывается сумма налога;

расходы для налоговой скидки - заполняется, если претендуете на скидку;

банковские реквизиты - для возврата излишне уплаченного налога.

"Четко считайте доход, ориентируйтесь на банковские выписки или отчеты кассового аппарата. Если одна и та же сумма зачислена на счет и пробита по кассе - считайте ее один раз", - добавил Богдан Янкив в комментарии РБК-Украина.

Фото: Заполнение декларации онлайн (Diia gov ua)

Также следует проверять и избегать дублирования доходов - это самая распространенная ошибка, которая приводит к некорректному расчету налога. Проверьте данные несколько раз - внимательность поможет избежать дальнейших проблем с подачей отчета.

Этап подписи и отправки декларации также не обходится без ошибок. В конце обязательно нужно наложить электронную подпись и отправить документ. Обязательно дождитесь квитанций №1 и №2 - это является подтверждением, что декларация принята налоговой службой.

Эксперт отмечает: "Для подачи отчета обязательным является использование электронной подписи". Поэтому стоит следить за подписями, если была изменена электронная подпись, система примет отчет только со старой. Поэтому уместно хранить архив старых ключей до завершения отчетного периода.

Для большего удобства и простоты эксперт советует пользоваться сервисами, которые помогают подать отчетность. Среди популярных это Электронный кабинет налогоплательщика, "Дія" и Вчасно.Звіт, которые имеют простой интерфейс и вспомогательные подсказки.

Избегайте задержек, ведь подача декларации после дедлайна грозит штрафом в 340 гривен, а за повторное нарушение - 1020 гривен.

Подача налоговой декларации онлайн - это не страшно. Соблюдайте сроки, внимательно заполняйте разделы декларации, пользуйтесь электронной подписью и сохраняйте подтверждение о подаче. Если сомневаетесь, лучше проконсультируйтесь с бухгалтером или воспользуйтесь автоматизированными сервисами для подачи отчетности. Это сохранит ваше время, нервы и деньги.