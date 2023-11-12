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Кто куда. Разведка Британии рассказала о вероятной судьбе "вагнеровцев"

Фото: разведка Британии рассказала о вероятной судьбе "вагнеровцев" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Большие элементы ЧВК "Вагнера" вероятно были ассимилированы в командную структуру Росгвардии. Наемники возобновили активный рекрутинг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разведку Британии.

Как пишет разведка, вероятно, вышеупомянутое подразделение "Вагнера" возглавляет сын бывшего главы ЧВК Евгения Пригожина Павел. 

Другие бойцы "Вагнера", вероятно, присоединились к ЧВК "Редут", которая, согласно расследованию "Радио Свободы", насчитывает всего 7 тысяч человек. 

"1 ноября 2023 года лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что медики группы Вагнера вошли в состав чеченского спецподразделения "Ахмат". Ранее, 25 октября 2023 года, Кадыров заявил, что 170 бывших бойцов "Вагнера" уже присоединились к "Ахмату", - пишет разведка.

Смерть Пригожина

23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет. Позже выяснилось, что среди пассажиров самолета был главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин, командиры и бойцы его ЧВК.

Через несколько дней Следственный комитет РФ официально подтвердил гибель главаря "Вагнера" Пригожина в авиакатастрофе. Уже 29 августа его пресс-служба заявила о захоронении наемника на Прохоровском кладбище в Санкт-Петербурге. Прощание якобы прошло в закрытом формате.

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