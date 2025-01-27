Кто и где чаще всего требует взятки в Украине: опубликованы результаты опроса

Наиболее коррупционные услуги - регистрация земельного участка в Государственном земельном кадастре, а также взятки для избежания ответственности за нарушение правил дорожного движения.

По ее словам, три сферы, которые выделяют украинцы с точки зрения распространения коррупционных проявлений - строительство и земельные отношения, государственная и коммунальная медицина, а также деятельность правоохранительных органов. О коррупции в земельных отношениях говорят 44,1% граждан, в государственной и коммунальной медицине - 28,5%, в правоохранительных органах - 28,5%.

"В то же время, в отличие от медицинских услуг, где коррупционных проявлений за год стало меньше, именно земельные отношения и деятельность правоохранительных органов являются теми сферами, где в прошлом году коррупционных проявлений стало больше по сравнению с 2023 годом. Если тогда о коррупции в земельных отношениях говорили 32,5% украинцев, то по итогам прошлого года уже 44,1%. Так же и в отношении правоохранительных органов - в 2023 году показатель составлял 23,4%, а в 2024 году уже 28,5%", - сообщила Шуляк.

"В обеих сферах, как мы видим из результатов исследования, инициаторами коррупционных проявлений являются преимущественно должностные лица, а не граждане, которые обращаются за той или иной услугой. Так, в земельных отношениях должностные лица были инициаторами в 38,9% случаях, а посетители в 13,8%. По правоохранительным органам ситуация похожа - в 24,3% инициаторами были именно они и только в 8,6% - посетители", - отметила Елена Шуляк.

По земельным отношениям в ТОП-5 коррупционных ситуаций, которые удалось установить в ходе опроса, входят:

Регистрация земельного участка в Государственном земельном кадастре;

Принятие решения о приватизации приусадебного участка;

Принятие решения о приватизации земельного участка для ведения личного крестьянского хозяйства;

Предоставление разрешения на разработку землеустроительной документации, ее согласование для приватизации приусадебного участка;

Принятие решения об изменении целевого назначения земельного участка.

В деятельности правоохранительных органов в ТОП-5 наиболее коррупционных ситуаций входят:

Неофициальные платежи служащему для избежания ответственности за нарушение правил дорожного движения;

Неофициальные платежи во время проверки документов патрульной полицией на стационарных постах и блокпостах;

Во время проверки полицейскими военно - учетных документов, во избежание административного задержания и доставки в ТЦК;

Для избежания ответственности за административное правонарушение, кроме правонарушений в сфере безопасности дорожного движения;

Во избежание ответственности при проверке полицией документов, удостоверяющих личность, или предоставляющих право находиться в общественных местах, а также во время личного поверхностного осмотра.

"На сегодня коррупционные проявления беспокоят украинцев не меньше, чем полномасштабное вторжение и его последствия. Согласно данным последних социологических исследований, волнения относительно уровня коррупции в стране выросли на 11% за последний год. Поэтому минимизация коррупционных рисков за счет, в частности, продолжения децентрализационных мероприятий и цифровизации процессов восстановления и восстановления - одна из самых насущных потребностей на всех уровнях власти", - подчеркнула Шуляк.

Она напомнила, что с 1 января вступил в силу закон №711 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно планирования использования земель". Согласно ему, чтобы изменить целевое назначение земли или выделить участок под застройку, община отныне должна руководствоваться комплексным планом пространственного развития территории территориальной общины или актуальным, а не устаревшим, генпланом населенного пункта. Для этого запретили использовать детальные планы территорий (ДПТ) - один из самых коррупционных инструментов в градостроительстве.