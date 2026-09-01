RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Хронические долги могут помешать Украине объединиться с энергорынком ЕС, - УАВЭ

13:37 01.09.2026 Вт
2 мин
Отдельные предприятия годами не платят за электроэнергию, но продолжают ее потреблять
aimg Сергей Новиков
Неплатежи разрушают энергорынок Украины (фото: GettyImages)

Долги на рынке электроэнергии уже стали системной проблемой, которая подрывает его экономическую устойчивость и может помешать Украине полноценно интегрироваться в европейский энергорынок.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявила глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ) Ольга Евстигнеева на YouTube-подкасте ExProTalks.

Почему долги на рынке электроэнергии растут

По словам эксперта, проблема заключается не только в самой сумме задолженности, но и в том, что отдельные предприятия могут долго не платить за электроэнергию и одновременно оставаться подключенными. В результате долги скапливаются, а финансовая нагрузка распределяется на других участников рынка.

"Это какая-то невидимая ракета, которая разрушает энергорынок. Потому что мы видим, что российские ракеты разрушают рынок физически, а эти долги, они разрушают рынок экономически", - сказала Евстигнеева.

Что нужно изменить

Глава УАВЭ подчеркнула, что для решения проблемы нужно пересматривать действующие механизмы возложения специальных обязанностей (ПСО).

"Здесь надо будет этот вопрос каким-то образом решать, отменять все эти ПСО, потому что они просто нам не дадут объективно объединиться с энергетическим рынком Европы", - акцентировала Евстигнеева.

Читайте также: Долги на балансирующем рынке отпугивают частных инвесторов в энергетику, - эксперт

Также, по ее мнению, нужно работать над платежной дисциплиной участников рынка, чтобы потребленная электроэнергия реально оплачивалась, а неплатежи не становились постоянной практикой.

"Для того чтобы действительно была эта уплата, чтобы не было этих вопиющих моментов, когда какие-то отдельные предприятия могут просто не платить за электроэнергию, их никто не отключает за это", - подчеркнула глава УАВЭ.

Как она отметила, без решения проблемы долгов и составления правил расчетов Украине будет сложнее перейти к полноценной работе по европейской модели энергорынка.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко выразил мнение, что долги на балансирующем рынке возникают из-за "критических" предприятий, которые продолжают потреблять электроэнергию, но годами не могут за нее рассчитаться.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЕвросоюзЭлектроэнергия