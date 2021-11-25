На зберігання в ЦСВЯП передали першу партію ядерного палива

В Україні передали першу партію відпрацьованого ядерного палива в Централізоване сховище (ЦСВЯП) - комплекс "Вектор". Зокрема, передали 30 контейнерів з солебітумним компаундом з Рівненської атомної електростанції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Енергоатому".
Повідомляється, що транспортування виконали фахівці Аварійно-технічного центру "Енергоатому".
"Початок передачі РАВ на державне сховище - результат численних організаційних і технічних заходів... На черзі - підготовка передачі експлуатаційних радіоактивних відходів, які накопичуються на Южно-Українській, Хмельницькій та Запорізькій АЕС", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, "Вектор" - це комплекс об'єктів, призначених для зберігання і захоронення радіоактивних відходів (РАВ), що надходять з усіх українських підприємств, на яких вони утворюються.
Нагадаємо, минулого року Україна припинила вивезення відпрацьованого ядерного палива в Росію.
У Кабінеті міністрів говорили, що це дозволить економити по 200 млн доларів на рік.