HR-руководителя "Метинвеста" признали одним из лучших в Украине

В шортлист вошли 37 HR-руководителей. Из них жюри выбрало 11 лучших. Среди них - и директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы "Метинвест" Татьяна Петрук.

"Для меня эта награда - не просто личный успех. Это признание работы всей команды - лучших в своем деле людей, которые каждый на своем месте приближают победу. Большой путь можно пройти и в одиночку, но только вместе мы становимся сильными и способными преодолеть любые вызовы. Спасибо большой команде "Метинвеста"! Ваше упорство в работе и самопожертвование, благодаря которым держится экономика страны, - это опора нашей компании. Так же, как и "Метинвест" в бурные времена стал настоящей опорой Украины", - говорит Татьяна Петрук.

Также в шорт-лист вошли HR-руководители компаний МХП, SoftServe, Ukrsibbank BNP Paribas Group, ПриватБанка, ДТЭК, Национального банка Украины, Lifecell/Datagroup/Volia, Intellias, Metro Cash & Carry и "Укрнафта".

Цель проекта - определить самых эффективных HR-специалистов страны и распространить их опыт: как они справляются с нехваткой персонала, выгоранием людей, реинтеграцией ветеранов. Оценивали кандидатов по пяти критериям: управление изменениями, стратегическое видение, человекоцентричность, инновационность и бизнес-мышление. Во внимание принимались достижения HR-директоров за 2024 год и часть 2025-го.

Напомним, ранее "Метинвест" Рината Ахметова вошел в рейтинг лучших работодателей Украины - за ветеранскую программу и программы переквалификации, которые предлагает вуз компании Метинвест Политехника. Также компания заняла первое место в рейтинге крупнейших частных бизнесов Украины, с выручкой 270,5 млрд грн в 2023 году, и вошла в рейтинг лучших работодателей Украины 2024 года.