Госпсуд Києва заблокував будівництво збройових арсеналів Міноборони

Про це повідомив політичний експерт Олексій Курпас у блозі на "Цензор.Нет" .

Як відомо, тендери на ці роботи ще в 2018 році виграли 2 фірми з орбіти забудовника Максима Микитася. Отримавши авансом близько 1 млрд гривень, ТОВ "Північно-український будівельний альянс" і ТОВ "СК "Укрбудмонтаж" виконали роботи всього на 10% і зупинили їх.

"Міністерство оборони контракти зі старими підрядниками розірвало і уклало з новими. Але тут почалося найцікавіше - в гру включилися українські суди. Зокрема, Господарський суд Києва. Для початку "Північно-Український будівельний альянс" подав позови проти Міноборони, всього їх 4, а суди заблокували всі будівництва складів", - йдеться в публікації.

Судові тяжби стосуються майже кожного аспекту будівництва: оскаржується проведення торгів, укладення по ним контрактів, виконання в цілому оборонного держзамовлення тощо.

Експерт також наводить цілий ланцюжок прикладів, коли судді Госпсуду своїми рішеннями допомагали комерційним фірмам всупереч державним інтересам.

Наприклад, по одному з позовів суддя привалів забороняє Міноборони проводити торги за вибором нового підрядника. Інша суддя Данилова зобов'язує розірвати держконтакти з новими виконавцями на добудову сховищ і повернутися до старих підрядників.

Потім суддя Яковенко дозволив ТОВ "Північно-український будівельний альянс" виплачувати 2 млрд боргів своїм кредиторам не живими грошима, а розтягнувши будівельні роботи на полігонах на 10 років.

"Чи можна розірвати цей ланцюжок з шантажу, щоб побудувати нарешті ці сховища? Мабуть, сама думка про мільярд, отриманий з держконтрактів, якось магічно впливає на суддів. Подивимося, що буде зовсім скоро, коли відбудуться чергові засідання у справах - і в господарських судах, і в апеляції. І чи зможуть судді зрозуміти, що безпека мільйонів українців важливіша, ніж комерційні інтереси якоїсь групи людей", - зазначає експерт.

На його думку, в ситуацію повинні втрутитися Офіс президента, РНБО, СБУ і Верховна рада.