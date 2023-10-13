Прятали в уборной автобуса. В Украину пытались ввезти крупную партию iPhone

Правонарушители пытались ввезти iPhone через границу со Словакией. Устройства спрятали в полостях рейсового автобуса, однако, с помощью сканирующей системы, их все равно обнаружили пограничники.

Часть декоративных панелей таможенникам пришлось убрать, поскольку иначе добраться до незаконного груза было невозможно. Во время проверки было обнаружено более 400 единиц техники

Среди них оказались 169 устройств от Apple, в том числе последний iPhone 15 Pro Max. Предварительная оценка ввозимого груза, по словам таможенников, превышает 10 миллионов гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатской области украинские таможенники обнаружили партию табака в газовой автоцистерне.

Кроме того, один из жителей Закарпатской области пытался незаконно вывезти вертолет.

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