Хотел пошутить. "Мину" в вагон метро в Киеве бросил 10-летний мальчик

В Киеве сегодня, 9 октября, временно закрывали станцию метро "Днепр" из-за неопознанного предмета в вагоне, который был похож на мину. Виновником оказался 10-летний парень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева в Telegram .

По отношению к матери был составлен административный протокол по ст. 184 КУоАП - невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. При этом с "шутником" провели профилактическую беседу, чтобы не допустить таких поступков в будущем.

"На одной из станций столичного метро десятилетний парень бросил в вагон фильтрующе-поглощающую коробку для противогаза. Таким образом школьник хотел пошутить над пассажирами", - выяснили полицейские.

"Мина" в метро

Напомним, сегодня, 9 октября, Киевская городская государственная администрация сообщила, что станция метро "Днепр" была закрыта на вход и выход. В вагоне одного из поездов нашли неопознанный предмет.

В сети опубликовали фото и видео, на которых можно заметить, что подозрительный предмет был похож на мину.

Как рассказали в комментарии РБК-Украина в киевской полиции, движение поездов было остановлено, пассажиров эвакуировали. На место приехали взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Позже, по данным источников РБК-Украина, выяснилось, что неопознанным предметом была фильтрующе-поглощающая коробка для противогаза.

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