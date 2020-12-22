Хочемо повернутися до реформ: у Раді розповіли, що можуть розглянути у січні

Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

У наступному році Верховна рада планує повернутися до важливих реформ. У січні народні депутати, зокрема, планують розглянути питання податкової амністії.

Про це на брифінгу, який транслювався у Facebook, заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За словами нардепа, у січні парламент планує повернутися до законопроектів про створення Бюро економічної безпеки та реформу Служби безпеки України.

"Ми великі реформи відклали трошки, але хочемо у січні повернутися й таким ударним темпом це прийняти. Це амністія капіталу, це створення Бюро економічної безпеки, це законопроект про реформу СБУ", - сказав він.

Крім того, народні депутати хочуть ухвалити у другому читанні скандальний законопроект про локалізацію.

"Маємо дуже великий супротив з боку європейських партнерів, але я думаю, враховуючи настрої у залі, я думаю, ми все ж таки проголосуємо локалізацію й будемо мати преференцію для українських компаній", - додав Арахамія.

Нагадаємо, Верховна рада змінила графік роботи в січні через посилення карантину. У січні народні депутати проведуть всього один пленарний тиждень.

Додамо, наступного року парламент також хоче посилити відповідальність за кнопкодавство. Нардепи планують розробити пропозиції до 15 січня.