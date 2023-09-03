Хотели обмануть. Санду назвала выдумкой долг Молдовы перед "Газпромом"

Официальное заявление о результатах аудита, который провели иностранные специалисты, правительство Молдовы сделает на следующей неделе.

Санду заявила, что на переговорах с "Газпромом" перед зимним сезоном 2021 года российская сторона решила не продлевать контракт "в последний момент", а Москва хотела "быстро обмануть" молдавскую делегацию.

"Это еще неизвестно публике, но на следующей неделе наше правительство выйдет и скажет, что мы наняли международную компанию, которая сделала аудит и сказала, что у нас нет никаких долгов (перед "Газпромом", - ред.) в 800 млн долларов. Хотели быстро обмануть. Оставили нас без газа. Зима на носу", – сказала президент Молдовы.

Долг Молдовы перед "Газпромом"

Ранее в российском "Газпроме" заявили, что долг "Молдовагаза" за поставленный газ якобы составляет 433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей - 709 млн долларов.

Правительство Молдовы решило провести независимый аудит, чтобы уточнить эту цифру. Проверка коснулась как дочерних компаний предприятия, так и юридических лиц, прямо или косвенно связанных с газовой сферой.

Аудит завершился в июле.

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