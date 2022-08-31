Хотіли чотири, а змогли один. Навіщо РФ перекидає в Україну третій армійський корпус

Як пояснює Селезньов, частина корпусу вже розвантажилась в Ростовській області й поступово рухається ближче до кордонів з Україною. Наразі невідомо куди саме військові будуть спрямовані.

"Можливо, під Донецьк, щоби реалізувати завдання Путіна щодо виходу на адмінкордони Донецької області. Можливо, вони можуть рушити в напрямок на Запоріжжя. Можливо, на Херсон та Нову Каховку, щоби посилити бойові можливості російських окупантів, які діють на цій ділянці фронту", - відзначає полковник.

Третій армійський корпус має близько 4 тисяч одиниць бойових машин та автомобільного транспорту, які необхідно перевезти залізничним транспортом й розвантажити.

Загалом корпус налічує 11,5-12 тисяч військових, що свідчить про його недоукомплектованість.

"Хоча його впродовж двох місяців формували, а людей збирали фактично з усієї Російської Федерації. Він був створений в районі населеного пункту Муліно Нижньогородської області", - пише Селезньов.

До третього армійського корпусу здебільшого входять колишні учасники проєкту БАРС, чоловіки старше 45 років, які бажають воювати, однак не мають навичок.

"Плюс є маргінали-патріоти, які, уклавши контракт на три місяці, хочуть заробити по 200 тисяч рублів. Хоча вони навіть не здогадуються, що впродовж перших двох тижнів боїв вони загинуть і повернуться в пакеті. Або ж родині просто скажуть, що вони зникли безвісти, щоб не дати виплат", - додає Селезньов.

Корпус не мав підготовки, а деякі з підрозділів є некомплектними, у зв'язку з чим важко вести мову про його серйозну бойову підготовку та бойове злагодження.