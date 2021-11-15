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Хотів влучити в зайця: у Харківській області чоловік на полюванні вистрілив у знайомого

Автор: Сергій Пишкін

У Харківській області, під час полювання, 60-річний чоловік отримав вогнепальне поранення. Поліція проводить перевірку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

"14 листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що під час полювання чоловік вистрелив у свого знайомого", - пише пресслужба.

Інцидент стався поруч з селом Волвенкове. Під час полювання 55-річний житель міста Балаклія порушив правила поводження з вогнепальною зброєю. Під час спроби влучити у зайця - чоловік випадково здійснив постріл у 60-річного знайомого, який стояв поруч.

"Проводиться перевірка дозвільних документів на право здійснення полювання", - додає пресслужба.

Відповідно до ст. 128, чоловікові загрожує позбавлення волі строком до 2 років.

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Харків