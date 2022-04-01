Може хоч краєм ока подивимося замальовки дітей з Маріуполя? - в ОП звернулись до країн Європи

"Не розумію, як почуваються обивателі європейських країн, які не люблять поганих новин і знати не хочуть про нове страшне життя українських дітей. Краще сховатися, закритися, забути, піти. Але може все-таки хоч краєм ока подивимося дитячі замальовки із сучасного Маріуполя?" - написав Подоляк.

Він зазначив, що тисячі дітей через війну були змушені покинути свої домівки, школи та переїхати до інших країн.

"Наші діти війни. Їх тисячі. Частина була змушена покинути школи, друзів, гуртки, свої вулиці та переїхати до інших країн. Як справжнісінькі біженці. Частина залишилася в зруйнованих і захоплених наших містах, під окупацією навіть не російських солдатів, а закінчених російських мародерів/ґвалтівників. Але всі наші діти швидко й сильно подорослішали, зіткнувшись із жахами класичного "русского мира", - підкреслив Подоляк.

Разом з тим він підкреслив, що" в російському таборі для 80% істот, які з піною біля рота підтримують війну, прокат сучасного "дитячого кіно з України" марний".

"І сьогодні замість того щоб записувати огляди нових наборів Lego для YouTube або гарно танцювати в TikTok, наші діти рівними, спокійними, холодними, дорослими голосами розповідають про те, що сусідні будинки знищені, що знову чути завивання сирен, що зараз прилетить чергова крилата ракета, що води немає, але є сніг (такий смачний!), що проводити дитинство можна у підвалі (навіть у сирому, темному підвалі можна гратися в ляльки-машинки). Таке українське "дитяче кіно". Назавжди. З особливою зневагою до росіян...", - додав Подоляк.

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