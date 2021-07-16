Хорватія спростила в'їзд для українців: доводити мету подорожі не потрібно

Уряд Хорватії прийняв рішення пом'якшити правила в'їзду на територію країни для громадян України. Тепер українцям не доведеться доводити або обґрунтовувати свої причини поїздки в країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Хорватії .

Для в'їзду на території Хорватії необхідно буде надати:

документ, що підтверджує негативний ПЛР - тест, зроблений не пізніше ніж за 72 годин з моменту тестування до моменту перетину хорватського кордону, або швидкий тест на антиген - RAT на SARS-CoV-2, зроблений не пізніше 48 годин до моменту перетину кордону;

сертифікат про вакцинацію двома дозами препаратом від COVID, який використовується в країнах-членах ЄС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, SinoPharm) не пізніше 14 днів з моменту в'їзду в Хорватію і не є старше 210 днів. Якщо вакцина передбачає одну дозу (Janssen / Johnson & Johnson), то вакцинація повинна бути здійснена не пізніше 14 днів з моменту в'їзду в Хорватію;

медична довідка про те, що людина одужала від COVID-19 і отримала одну дозу вакцини протягом шести місяців після зараження вірусом, за умови, що особа була щеплена в межах 210 днів до моменту перетину кордону;

позитивний результат ПЛР-тесту, або швидкого тесту на антиген, згаданий в пункті 1, що підтверджує, що людина оговталася від вірусу, який був проведений за попередні 180 днів, або довідка про те, що людина одужала від COVID-19, видана лікарем.

При відсутності одного з документів в'їзд до Хорватії може бути дозволений після перебування на самоізоляції і здачі тестів на території Хорватії своїм коштом. Після отримання результатів тестів людина буде звільнена від самоізоляції. При відсутності можливості здачі тестів самоізоляція триває 10 днів.

Крім того, діти до 12 років звільняються від обов'язку тестування, якщо подорожують з батьками або опікунами, які мають негативний результат ПЛР-тест, швидкий тест на антиген або підтвердження лікаря, що людина перехворіла на коронавірус.