На Хортиці презентували проект реставрації Музею козацтва

"Хортиця має бути сучасним, комфортним та безбар'єрним простором для культури, туризму, відпочинку. В рамках ініціативи президента України Володимира Зеленського за участю Міністерства культури України буде оновлено 100 культурних об'єктів, серед них і наш Музей історії запорізького козацтва", - заявив голова облдержадміністрації Олександр Старух.

В ході реалізації проєкту планується реконструювати будівлю, побудувати оглядовий майданчик та доріжки, облаштувати територію острова та оновити Курган.

Окремий акцент буде зроблено на те, щоби органічно поєднати сучасні рішення з екосистемою острову. Зокрема, на музейній площі, яка зараз фактично не використовується, з’явиться громадський простір, де відвідувачі Хортиці зможуть спілкуватися та відпочивати.

"Найголовніше, що проект передбачає максимальне дбайливе ставлення до природи та пам’яток історії острова. Він дуже вдало вписується в існуюче зонування, планується використання екологічних матеріалів. Тобто для Хортиці наразі це максимально органічний, зрозумілий проект", - зазначив керівник заповідника Максим Остапенко.

За словами міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, до соціальних проектів національного масштабу мають бути залучені ресурс та досвід великого бізнесу.

Наприклад, розробка концепції та проєкту реконструкції Хортиці реалізована за фінансової підтримки комбінату "Запоріжсталь" групи компаній "Метінвест".

"На нас чекає масштабна робота. Усвідомлюючи, що держава власними силами не зможе все зробити, ми покликали на допомогу інвесторів, представників великого бізнесу з успішним досвідом реалізації проєктів національного масштабу. Наше спільне завдання робити все якісно, прозоро, радячись з громадою", - сказав Ткаченко.