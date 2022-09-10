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Маємо хороші новини з Євросоюзу: Зеленський розповів деталі

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Субота 10 вересня 2022 00:21
Маємо хороші новини з Євросоюзу: Зеленський розповів деталі Фото: Президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Європейському Союзі 9 вересня схвалили низку рішень, які є важливими для України. Зокрема мовиться про надання фінансової допомоги нашій державі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"Маємо хороші новини з Євросоюзу. Схвалено виділення 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги нашій державі", - сказав політик.

Зеленський також розповів, що у Раді ЄС схвалили рішення щодо зупинки угоди про спрощений візовий режим між Євросоюзом і Росією.

"Це рішення запрацює вже з понеділка. І є й конкретні рекомендації Єврокомісії щодо візових обмежень для громадян Росії", - пояснив президент.

За його словами, це вже захист Європи, це ускладнить цинічне використання Європи тими, хто не хоче нічого змінювати, не хоче боротися проти війни, а хоче просто споживати й розважатися, ніби нічого у Європі не відбувається, ніби немає російського терору.

"Об’єднана Європа - це друга мішень для Росії після нашої держави, нашої незалежності. І це правильно, що Європа захищається", - додав Зеленський.

Нагадаємо, Україна готова допомогти країнам ЄС з поліпшенням ситуації в енергетичній сфері в умовах високих цін на енергоносії і загрози повної зупинки поставок газу з Росії.

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Володимир Зеленський Війна Росії проти України
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