"Хорошие русские воюют за Украину". Что россиянин "Барсик" из Третьей штурмовой говорит о войне

В Украине по состоянию на начало полномасштабного вторжения, по официальным данным, проживало более 200 тысяч россиян. Часть бывших рфовцев не только осудили вооруженную агрессию своей экс-родины, но и стали на защиту Украины вместе с украинцами. С 2022 года были созданы две вооруженные группы: Легион "Свобода России" и "РДК". Еще часть россиян присоединились к официальным подразделениям ВСУ, многие из них воюют на нашей стороне еще с 2014-го.

Доброволец Коловрат Кожемякин с позывным "Барсик" родом из Сыктывкара. По внешнему виду мужчины сразу заметны его предпочтения и взгляды на жизнь. На теле и голове – языческие и националистические татуировки. В 2014 году Коловрат выехал из России из-за преследования за националистические взгляды и проукраинскую позицию.

"Когда началась война, оккупация Крыма, Луганск, Донецк, я уже тогда начал думать, чтобы перейти на ту сторону и пытаться бороться с российским режимом", – говорит Коловрат.

С первой попытки выехать в Украину не удалось. "Барсик" пытался проехать через Беларусь, но в то время СБУ не дало ему разрешение на пересечение границы. Уже со второй попытки после определенных проверок наконец ему удалось приехать. Мужчина говорит, что ехал с одной целью – присоединиться к войску. Коловрат рассматривал два варианта: "Азов" или "Правый сектор". И в конце концов за несколько недель пребывания в Украине смог стать "азовцем".

Мужчина приехал в Украину и присоединился к "азовцам" (фото: Getty Images)

"Азов" был полком добровольцев. Его национализм меня очень привлекал. Поэтому я туда и пошел. Мне интересно было найти таких, как я – националистов. Таких бойцов, с которыми будет интересно и по идеологии, и по войне", – вспоминает Кожемякин.

Впервые "Барсик" выехал на фронт еще в 2014 году, за четыре дня до Широкинской операции. И впоследствии уже воевал в самом селе Широкино. "Я был в разведке. У нас там было несколько боевых выходов. Это уже была более позиционная война. Мы стояли в обороне", – рассказывает мужчина.

Долгое время "Азов" не допускали к боевым действиям, большинство времени бойцы проводили на полигоне, поэтому на время Коловрат ушел из армии и занимался общественной деятельностью. Но с началом полномасштабного вторжения сразу вернулся. В то время "азовцы" были в Мариуполе, поэтому "Барсик" присоединился к формированию ТРО "Азов", которое в 2022 году стало на защиту Киевщины.

"Мы еще за год до этого начали готовиться и тренироваться. Мы ждали, когда армия РФ нападет", – говорит Коловрат.

Первые бои в составе ТРО "Азова" были в Буче. Коловрат вспоминает, что тогда у них ничего не было, кроме автоматов, а на задания приходилось ездить на обычных автобусах.

Во время обороны Мариуполя были нужны добровольцы, которые должны были на вертолетах залететь в заблокированный город. Тех, кто согласился, предупреждали, что это может быть дорога в один конец. Среди смельчаков был и Коловрат. "Я сразу согласился и не думал, что будет потом. Я же был из "Азова". Там были мои друзья, и я хотел туда попасть", – рассказывает военный.

Россиянин полетел спасать украинцев. Хотя тогда "Барсик" был не единственным выходцем из РФ, кто ехал в Мариуполь на помощь украинским военным. Еще один его "земляк", который отправился на помощь "азовцам", позже попал в плен. Что сейчас с ним – никто не знает. "Барсику" же повезло не попасть в плен, но он получил ранения, и через неделю после прибытия его эвакуировали из Мариуполя.

"Мне фортануло. Если бы я попал в плен, то сидел бы в тюрьме пожизненно, в лучшем случае", – убежден он.

Пока "Барсик" проходил лечение и реабилитацию, в это время ТРО "Азов" переформатировалось в 3 ОШБр. После выздоровления он сразу вернулся на фронт в составе бригады. Тогда уже участвовал в операциях под Бахмутом как штурмовик.

"Это самое почетное – быть штурмовиком! Штурмовик больше всего рискует. В него летит все. Его все хотят убить – и артиллеристы, и минометчики, и АГСщики, танкисты, дронщики. А у тебя лишь автомат и ты пытаешься сломать вражескую оборону. Поэтому штурмовик – это самая почетная роль", – говорит Коловрат.

Доброволец воюет за Украину уже 10 лет (фото: РБК-Украина)

Несмотря на то, что Кожемякин уже 10 лет воюет за Украину, у него до сих пор нет украинского гражданства. Все инстанции постоянно отказывают в его выдаче. Приходилось обращаться в миграционную службу, МВД, СБУ и даже в Офис президента, но все бесполезно. Доброволец считает это несправедливым, ведь для тех россиян, которые выбрали сторону Украины и рискуют собой, должны быть возможности для легального проживания в нашей стране.

"Есть моменты, которые невозможно сделать без гражданства. Я не могу жениться, не могу сделать разрешение на оружие. Даже пойти перевести российский паспорт и нотариально заверить тоже не могу, ведь получается, что я здесь нелегально, и мне нужно пересечь границу. А так, как меня подала Россия в Интерпол за проукраинскую позицию, то за границу я выехать не могу", – рассказывает Коловрат.

Людей из России и Беларуси, которые выбрали правильную сторону в этой войне и воюют за Украину, достаточно много. Однако они не могут получить легальных оснований для проживания.

"Хорошие русские воюют здесь, против системы", – добавляет он.

Он уже и не считает россиян за своих, хотя они и одной национальности, но для него они все чужие по взглядам и жизненным принципам. В России у военного остались родные, однако с ними он больше не общается, ведь их преследуют политические органы за его позицию. Единственное, ради чего "Барсик" хоть раз хотел бы еще поехать обратно, это чтобы увидеть родных. А возвращаться в РФ не хочет, видит свое будущее в Украине.

"Если бы вернуть 10 лет назад, я бы снова приехал в Украину и сделал все так же. Разве что забрал бы еще с собой немного людей!", – уверен Коловрат Кожемякин.