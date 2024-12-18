Honda возродит легендарное спортивное купе в форме гибрида: первые подробности о новинке

Пока что предсерийный Prelude показан в камуфляже. Однако уже видно, что внешние изменения по сравнению с концептом минимальны: на пути к серии спорткар сменил корпуса зеркал на более крупные и обзавелся несколькими датчиками. Салон, в который удалось заглянуть японским СМИ, в основном позаимствован у Civic. Но есть и несколько оригинальных штрихов, среди которых кнопка включения режима S+ Shift. Также Honda уверяет, что за широкой задней дверью скрывается вместительный багажник.

S+ Shift, которая дебютирует на Prelude, управляет оборотами двигателя при ускорении и замедлении и добавляет небольшой толчок, имитирующий переключение передачи. В основе гибридной системы следующего поколения - недавно разработанная Honda 2,0-литровая "четверка" с непосредственным впрыском, работающая по циклу Аткинсона. Она будет работать в тандеме с двумя электромоторами. Инженеры утверждают, что такая установка на 10 процентов эффективнее нынешней e:HEV, и при этом мощнее.

Также в Prelude обещаны усиленная подвеска и повышенная жесткость платформы, улучшенное рулевое управление, тормоза Brembo и 19-дюймовые колесные диски. Серийный спорткар появится в продаже в 2025 году.