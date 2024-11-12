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Honda готовит новый доступный седан: опубликованы первые изображения

Фото: Honda готовит новый доступный седан (hondacarindia.com)
Автор: Константин Широкун

Японский автопроизводитель готовит новый дешевый седан Honda Amaze для рынка Индии и даже опубликовал несколько дизайнерских скетчей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autocar India.

Известно, что Amaze третьего поколения официально представят 4 декабря 2024 в Индии. Судя по эскизам, новинка получит элегантный экстерьер вроде "старших" моделей Honda и современный салон.

Впереди Amaze имеет шестиугольную решетку радиатора и вытянутые фары с полосой дневных ходовых огней в стиле оптики кроссовера Honda Elevate. Оформление корма, включая фонари с ломаной светодиодной линией, напоминает City – еще одну модель Honda для развивающихся рынков.

В салоне – горизонтальные дефлекторы воздуховодов и дисплей мультимедийной системы. Вероятно, это тот же 10,25-дюймовый экран, который устанавливают на Elevate. У кроссовера заимствованы также панель управления климатической установкой и руль.

Ожидается, что платформа нового Amaze останется неизменной: модель разделяет ее с вышеупомянутыми City и Elevate. В список агрегатов, по данным инсайдеров, войдет 1,2-литровая "четверка" на 90 лошадиных сил, пара которой составит пятиступенчатую "механику" или вариатор. Также вероятно, что в гамме будет версия, работающая на сжатом природном газе.

 

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Honda Motor CoАвтомобильный рынок