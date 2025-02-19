Honda готова возобновить переговоры о слиянии с Nissan: названо ключевое условие

Нынешний глава Nissan Макото Учида был одним из сторонников сделки, однако его отношения с руководством Honda в последнее время очень ухудшились.

Honda, как сообщалось, была недовольна скоростью оптимизации Nissan: последний так и не смог доказать, что сможет в ближайшие годы сделать бизнес успешным. После этого Honda предложила Nissan стать дочерней компанией, на что последняя ответила резким отказом. Топ-менеджеры официально подтвердили окончание переговоров.

Глава Honda Тосихиро Мибе отметил, что ему "правда жаль, что все так закончилось". Однако Honda готова возобновить переговоры, если у Nissan будет руководитель, способный лучше справиться с внутренней оппозицией.

Учида ранее намекал, что собирается покинуть пост до 2026 года. По данным инсайдеров, Nissan уже начал неофициально обсуждать срок его ухода.

Среди других инвесторов, способных "спасти" Nissan, называлась тайваньская Foxconn. Компания, известная производством смартфонов Apple и других гаджетов, пока заняла выжидательную позицию. Однако сделка с Nissan позволила бы ей осуществить проект выпуска собственных автомобилей, концепты которых она показывала еще в 2022 году.