Хомутиннік знайшов третього покупця на свої аграрні активи

Зокрема, "Альфа-Капітал" планує отримати право придбати понад 50% в ТОВ "КаскадАгро" і ще 12 агрокомпаніях в Чернігівській і Сумській областях: ПСП "Агрофірма "Відродження", ПП "Сосницькі аграрні інвестиції", ПП "Червонянські аграрні інвестиції", СТОВ "Нива", ТОВ "Красноколядинське", ТОВ "Агродмитрівське", ТОВ "Україна", ПП "Коропські аграрні інвестиції" і ТОВ "Агро-Поліс", ПП "Червонослобідський-2", ПП "Засулля-5", ПСП "Агросвіт".

Згідно з єдиним Держреєстром юридичних та фізичних осіб, кінцевим бенефіціаром усіх агропідприємств є Віталій Хомутиннік.

За даними на сайті Cascade Investment Fund Хомутинніка, агрохолдинг "Каскадагро" має земельним банком в 43 тис.га, двома елеваторами загальною потужністю одноразового зберігання 105 тис. тонн і двома фермами.

За даними держреєстру, "Альфа-Капітал" - заснована у 2007 році агрокомпанія, що займається вирощуванням зернобобових і олійних культур. Її кінцевий бенефіціар - Олександр Павлюченко, який володіє також агропідприємствами ПП "Буряксівгосп цукрокомбінату ім.Халтуріна" та ТОВ "Агрофірма "Куликове" в Полтавській області.