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Хомчак одужав від COVID-19

Київ, Понеділок 14 вересня 2020 14:07
Хомчак одужав від COVID-19
Фото: Руслан Хомчак (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак одужав від коронавірусу COVID-19. Про його хворобу стало відомо минулого тижня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента України за підсумками селекторної наради у Володимира Зеленського.

У нараді взяв участь Хомчак, який одужав від цієї хвороби. За його словами, ситуація з коронавірусом в зоні проведення операції Об'єднаних сил стабільно контролюється. На сьогодні 11 пацієнтів з зони проведення ООС проходять лікування вдома, ще 43 особи знаходяться на самоізоляції.

"Вітаю вас з подоланням цієї хвороби. Бажаю вам і надалі міцного здоров'я та імунітету", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, раніше начальник управління по зв'язках з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник у коментарі РБК-Україна розповів, що Хомчак заразився COVID-19 та вже два тижні перебував на самоізоляції.

Крім того, на початку вересня стало відомо, що коронавірус виявили у патріарха Філарета. Позитивний результат на COVID-19 у предстоятеля УПЦ Київського патріархату виявили в ході планового тестування.

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Новини України Політика Збройні сили УкраїниКоронавірусРуслан Хомчак
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