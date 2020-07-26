Хомчак про перемир'я на Донбасі: ЗСУ готові дати відсіч у разі провокацій

Заходи всеосяжного припинення вогню на Донбасі не позбавляють українських військовослужбовців права давати відповідь у разі порушення домовленостей противником. Збройні сили готові давати належну відсіч окупантам.

Про це заявив головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак.

За словами Хомчака, українські підрозділи мають право, в рамках норм міжнародного права та національного законодавства, давати відсіч противнику не лише у разі наступальних дій.

"Але й провокативних дій, проведення диверсійно-розвідувальних операцій та створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, цивільного населення, пошкодження або знищення інфраструктури", - наголосив він.

Крім того, у Збройних силах створили додаткові резерви, які готові давати відсіч російсько-окупаційним військам у випадку порушення ними домовленостей.

"Другий день поспіль працюю в районі проведення операції Об’єднаних сил і задоволений ходом підготовки до повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування", - додав Хомчак.

Зазначимо, перемир'я на Донбасі має початися о 00:01 понеділка, 27 липня. Відповідні домовленості були досягнуті Тристоронньою контактною групою.

Нагадаємо, контролювати дотримання режиму припинення вогню з української сторони відправлять військовослужбовців, які брали участь у миротворчих місіях під егідою ООН.