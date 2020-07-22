Холодов заявив, що буде оскаржувати в суді протокол НАЗК

Народний депутат, заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов вважає, що НАЗК склало проти нього адміністративний протокол за скаргою НАБУ. Причиною він називає свою спробу дізнатися про хід розслідування "тютюнової поправки" до законопроекту 1049, в якому той нібито фігурує.

Про це Холодов написав у своєму Telegram-каналі.

"НАЗК склало проти мене адміністративний протокол за скаргою НАБУ. З правової точки зору вся ця історія - це політичний тиск. Тиск на мене вигідний тютюновому картелю, оскільки я чи не єдиний народний депутат, який вголос говорить про те, як вони виводять з України мільярди й не платять податки на прибуток", - пише Холодов.

За його словами, восени минулого року він проголосував за законопроект 1049, який був прийнятий Радою, але заветований президентом через поправку №8.

"Вето було накладено у рамках політичного діалогу з тютюновими компаніями. Я був проти будь-яких домовленостей з тютюновими компаніями й час показав, що я мав рацію. Зараз тютюнові компанії тиснуть на суди, Кабмін і президента з вимогою дозволити їм і далі не платити податки в Україні і безкарно виводити мільярди доларів із країни. Ні в якій іншій цивілізованій країні світу такого хамства вони собі дозволити не можуть", - додає нардеп Холодов.

За його словами, після голосування за законопроект 1049, НАБУ нібито відкрило кримінальне провадження проти нього, про що він дізнався зі ЗМІ.

"Проти мене нібито відкрили кримінальне провадження через голосування. Я не був ні автором, ні співавтором законопроекту. Я не подавав до нього поправок. Я за нього проголосував", - написав він.

Холодов зазначає, за півроку його жодного разу не запрошували в НАБУ для дачі показань або пояснень.

"Я вирішив поцікавитися, чи закінчили вони розслідування цього резонансного питання. Чи буде справа направлена ​​до суду? Коли? До мене є якісь питання? Замість відповіді на своє питання я отримував відписки. Спочатку про те, що такого кримінального провадження немає, потім - що я не маю права на отримання інформації про хід розслідування", - пише Холодов.

Нардеп стверджує, що саме після цього НАБУ написало на нього скаргу в НАЗК про те, що він намагається тиснути на НАБУ.

"НАЗК склало проти мене протокол про адміністративний вчинок і передало його в суд. Тепер я чекаю суду, буду вимагати визнати цей протокол нікчемним. Готовий посперечатися, що це виробництво НАБУ, за яким півроку немає ніякого руху, активізується зараз, під загострення війни з тютюновим картелем. Будуть на мене тиснути політично і шантажувати репутаційними ударами. Але я абсолютно впевнений у своїй правоті. Буду оборонятися ", - резюмує Холодов.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції встановило в діях депутата фракції "Слуга народу" Андрія Холодова адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, про що був складений і направлений до суду відповідний протокол.

НАЗК звинувачує Холодова в конфлікті інтересів нардепа, коли той направляв запит в НАБУ по цій справі.