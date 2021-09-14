Холодов маніпулював даними, звинувативши магазини безмитної торгівлі у фіктивному продажі алкоголю, - Гранц

Суть звинувачень Холодова: в магазинах безмитної торгівлі у пунктах перетину кордону показник продажів алкоголю в розрахунку на одну людину зріс в рази, і становить десятки літрів на людину. Це фіктивні продажі. В реальності товар нібито йде на "чорний" ринок. Однак подібні твердження не співвідносяться з реальними даними, каже Гранц.

"Навіть неправильні дані подані маніпулятивно. З графіка випливає, що в пункті пропуску "Порубне" в Чернівецькій області в лютому 2020-го кордон перетнули 596 272 людини, а в січні - 65 786. При цьому колонка "лютий" на графіку Холодова візуально менше "січня", хоча перевершує її майже на порядок, в 10 разів", - зазначив підприємець.

Дані нардепа також розходяться зі статистикою Державної прикордонної служби, аргументує він.

"У квітні 2020 року, за інформацією з графіків пана Холодова, пасажиропотік в пункті пропуску "Порубне" склав 245 осіб, кожен з яких за його розрахунками купив 30 літрів алкоголю. Але за даними Держприкордонслужби - у квітні 2020-го через "Порубне" пройшло 3 900 осіб. Схожі "помилки" і в інших місцях: в травні - 485 замість 4 900, в червні - 972 замість 6 600 і так далі", - наводить дані Гранц.

Крім того, в тексті Холодов маніпулює також цифрами продажу алкоголю на одного покупця і показниками продажу алкоголю на одного виїжджаючого громадянина.

"Як видно, зростання є. Але "сенсаційний" показник в 30 літрів на кожного покупця багаторазово завищений. А "ковідне" збільшення продажу алкоголю пояснюється природними причинами", - зауважив Гранц.

Так, особливістю роботи пропускних пунктів в період карантину було те, що найчастіше подорожуючи групи людей відправляли в магазин тільки одного з них, який і повинен був купити алкоголь "на всіх".

"Політики в Україні звикли не відповідати за свої слова, безкарно маніпулюють цифрами і фактами, але, якщо ми хочемо жити в правовій державі з розвиненою ринковою економікою, то цю традицію пора міняти", - констатував Гранц.