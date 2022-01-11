Холодний вітер, мороз до -18 та ожеледиця: яку в Україні погоду сформує антициклон

Вітер буде із північного заходу, морози дужчатимуть. Також трохи посилиться вітер (без штормових поривів), але стійкий, холодний.

Завтра вдень буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише в Луганській, Донецькій областях та в Криму вночі невеликий сніг.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Температура протягом доби -10-15 морозу, вночі на півночі до -18, вдень на заході країни -4-9 морозу; у південно-східних та південних областях вночі -6-11, вдень -3-8 морозу.