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Холодний душ для економіки. Глава МВФ попередила про проблеми для деяких країн

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Неділя 23 січня 2022 14:18
Холодний душ для економіки. Глава МВФ попередила про проблеми для деяких країн Фото: директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва (imf.org)
Автор: Олександр Білоус

Посилення грошово-кредитної політики в США може викликати проблеми для країн з високим рівнем боргу, номінованого в доларах. Директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва вважає, що підвищення ставок ФРС може стати "холодним душем" для відновлення економік деяких країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Георгієва заявила на віртуальній панелі Всесвітнього економічного форуму, що Федеральна резервна система США, яка дала зрозуміти, що планує почати підвищення процентних ставок, "діє відповідально, тому що інфляція в Сполучених Штатах перетворюється в економічну і соціальну проблему"

Вона сказала, що, на її думку, ФРС пам'ятає про "делікатне балансування між боротьбою з інфляцією і захистом відновлення".

Георгієва також сказала, що не тільки центральні банки повинні боротися з інфляцією, але й інші політики повинні зіграти ключову роль, в тому числі шляхом підвищення вакцинації, щоб покласти край пандемії COVID-19.

Вона також сказала, що інфляція є специфічним для країни явищем, яке ускладнює відповідні заходи політики в 2022 році. "Тому у нас більше не може бути скрізь одна і та ж політика. Вона повинна бути специфічною для країни. І це набагато ускладнює нашу роботу", - сказала вона.

"Перш за все, ми повинні визнати важливість боротьби з пандемією", - сказала вона, зазначивши, що 86 країн світу не досягли мети по вакцинації не менше 40% свого населення до кінця 2021 року.

Нагадавши, Міжнародний валютний фонд заявив, що країни з економікою, що розвивається повинні підготуватися до підвищення процентних ставок в США. МВФ заявив, що більш швидкі, ніж очікувалося, дії Федеральної резервної системи США можуть потрясти фінансові ринки і спровокувати відтік капіталу і знецінення валют.

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