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Холодный геноцид. В ОП резко отреагировали на призывы к переговорам с Россией

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Четверг 20 октября 2022 11:56
Холодный геноцид. В ОП резко отреагировали на призывы к переговорам с Россией Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Украина не намерена вести переговоры со страной, которая ежедневно наносит удары по энергетическим объектам, чтобы в 21 веке заставлять гражданских граждан мерзнуть.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"И еще раз о переговорах - для "особенно упорных". Россия ежедневно умышленно бьет по энергетическим объектам, чтобы зимой 21-го века заморозить мирных граждан другой страны. Хотите отдать им часть страны как "подарок" за холодный геноцид? И надолго ли это остановит ru-людоедство?", - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в результате ряда ракетных ударов России по энергетическим объектам Украины, украинцев призвали ограничить электроснабжение, чтобы не перегружать сеть во время ремонта. Агентство раскрывало все подробности о веерном отключении.

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Российская Федерация Ирина Подоляк Офис президента
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