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Холодницький про заяву Йованович: нехай коментує МЗС

Новини » Суспільство    06.03.2019 - 11:24
Холодницький про заяву Йованович: нехай коментує МЗС
Фото: Назар Холодницький (Віталій Носач/РБК-Україна)

Холодницький прокоментував заяву посла США Марі Йованович про його звільнення з посади керівника САП

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький прокоментував заяву посла США в Україні Марі Йованович про необхідність змінити керівника САП. Про це Холодницький заявив у коментарі РБК-Україна.

Керівник САП заявив, що заяви дипломата має коментувати Міністерство закордонних справ України.

"Я не можу коментувати дипломатів. Нехай дипломатів коментують дипломати. Я думаю, нехай коментує МЗС. Я не уповноважений на дипломатичні відносини з будь-якою іншою державою. Коментувати поки нічого. Зачекайте понеділка. В понеділок всі прокоментують", - сказав Холодницький.

Холодницький заявив, що не дасть можливості обливати брудом САП.

"Чекайте, буде цікаво в понеділок. Я просто не дам можливості обливати брудом САП і переводити стрілки. Жодної прес-конференції, ми просто виконуємо роботу: треба показати хто працює, а хто...", - додав він.

Нагадаємо, вчора посол США в Україні Марі Йованович заявила, що необхідно змінити керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Йованович вважає, що Холодницькому не можна довірити ведення антикорупційних справ.

Як відомо, у березні 2018 НАБУ опублікувало записи розмов Холодницького, звинувативши його в тому, що він зливав інформацію про обшуки тим людям, у яких ці обшуки повинні були проводитися. Також він тиснув на прокурорів, щоб ті приймали потрібні рішення.

 

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Новини України Назар ХолодницкийСАПмари йованович
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