Холодницький розповів на якій стадії знаходиться справа "Роттердам+"

Фото: Назар Холодницький (РБК-Україна)

В САП не надходив проекти підозр у справі "Роттердам+"

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розповів, на якій стадії знаходиться кримінальна справа "Роттердам+". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Слово і Діло.

"У нас є провадження щодо банків. Дивіться, що у мене є ряд кримінальних проваджень, які є найпріоритетнішими - ПриватБанк, формули "Роттердам плюс" і "Дюссельдорф", ПАТ "Укрнафта". Ось там я б хотів бачити результат. Чому у всіх цих справах в ЄРДР (Єдиному реєстрі досудових розслідувань, - ред.) числиться близько півсотні детективів, а фактично працює один-двоє? І я бачу, наприклад, по тому ж ПриватБанку відбувається якась ситуація, коли ми навіть не розуміємо, куди хочемо рухатися. Мене це бентежить. Детективи сперечаються з прокурорами,", - розповів керівник САП.

За його словами, щоб встановити збитки по справі "Роттердама" потрібно призначити експертизу, а щоб її призначити, потрібно зібрати докази. При цьому, начальник п'ятого відділу САП Ольга Ярова заявили, що вони досі не готові призначати експертизу.

Проте наголошується, що одна експертиза була призначена, але вона була первинна, без додавання всіх документів, які попередньо планували залучити до експертизи. Вони так і не були додані, тому що не були зібрані.

Крім того, Холодницький розповів, що проекти підозр з НАБУ в САП не надходили.

Нагадаємо, 31 січня повідомлялося, що найближчим часом в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заслухають результати розслідування справ щодо можливих зловживань при затвердженні формул "Роттердам +", "Дюссельдорф +", а також рефінансування Приватбанку.