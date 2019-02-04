Холодницький прокоментував повернення справи Дубневича ГПУ

Раніше ГПУ повернула назад подання на притягнення до кримінальної відповідальності Ярослава Дубневича

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий прокомментировал возврат дела народного депутата Ярослава Дубневича из Генеральной прокуратуры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слово и Дело".

Как известно недавно САП подала в ГПУ, а та в свою очередь вернула назад представление на привлечение к уголовной ответственности Дубневича, который, по мнению следствия, является организатором преступной схемы по присвоению 93,2 миллиона гривен филиала ПАО "Укрзализныця".

По словам Холодницкого, Генпрокуратура написала такие замечания, с которыми в САП не согласны.

"Давайте дождемся. Я установил срок своим прокурорам до конца месяца (января – ред.), они должны доработать те обнаруженные, по мнению ГПУ, недостатки. Хотя я не считаю, что там есть такие недостатки, которые кардинально меняют суть внесенного представления. Скажу честно, в САП очень сложное "сито" и фильтр. Если руководитель САП подписывает документы НАБУ, значит мы уверены в том, что эта доказательная база является достаточной для того, чтобы обращаться по крайней мере в Верховную раду. Генпрокуратура написала такие замечания, с которыми мы не согласны. Но пока нет полной картины и, собственно, что будет с делом, я хотел бы не говорить", - сказал он.

Руководитель САП также отметил, что дело Ярослава Дубневича движется.

Напомним, Холодницкий заявлял, что в ближайшее время в Верховную раду внесут новое представление на снятие депутатской неприкосновенности с нардепа из фракции "Блок Петра Порошенко" Ярослава Дубневича.