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Холодницький прокоментував повернення справи Дубневича ГПУ

Новини » Суспільство    04.02.2019 - 10:51
Холодницький прокоментував повернення справи Дубневича ГПУ
Фото: Назар Холодницький (РБК-Україна)

Раніше ГПУ повернула назад подання на притягнення до кримінальної відповідальності Ярослава Дубневича

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький прокоментував повернення справи народного депутата Ярослава Дубневича з Генеральної прокуратури. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слово і Діло".

Як відомо нещодавно САП подала до ГПУ, а та в свою чергу повернула назад подання на притягнення до кримінальної відповідальності Дубневича, який, на думку слідства, є організатором злочинної схеми по присвоєнню 93,2 мільйона гривень філії ПАТ "Укрзалізниця".

За словами Холодницького, Генпрокуратура написала такі зауваження, з якими в САП не згодні.

"Давайте дочекаємося. Я встановив строк своїм прокурорам до кінця місяця (січня – ред.), вони повинні доопрацювати ті виявлені, на думку ГПУ, недоліки. Хоча я не вважаю, що там є такі недоліки, які кардинально змінюють суті внесеного подання. Скажу чесно, в САП дуже складне "сито" і фільтр. Якщо керівник САП підписує документи НАБУ, значить ми впевнені в тому, що ця доказова база є достатньою для того, щоб звертатися принаймні у Верховну раду. Генпрокуратура написала такі зауваження, з якими ми не згодні. Але поки немає повної картини і, власне, що буде зі справою, я хотів би не говорити", - сказав він.

Керівник САП також зазначив, що справа Ярослава Дубневича рухається.

Нагадаємо, Холодницький заявляв, що найближчим часом до Верховної ради внесуть нове подання на зняття депутатської недоторканності з нардепа з фракції "Блок Петра Порошенко" Ярослава Дубневича.

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Новини України Назар ХолодницкийСАП
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