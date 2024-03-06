Холоднее и осадки. Где в Украине сегодня не обойдется без дождя и снега

"Без существенных осадков, только на Закарпатье, Прикарпатье, в Хмельницкой и Винницкой областях утром и днем дождь и мокрый снег", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным синоптиков, утром в Карпатах и Прикарпатье местами туман, а ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

"Температура днем 1-6° тепла; на Закарпатье и в южной части днем 7-12°", - добавили в "Укргидрометцентре".

Прогноз на 7 марта

7 марта в южной части местами небольшой дождь (ночью с мокрым снегом), на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с.

Температура ночью 7 марта 0-7° мороза; днем в южной части и в Закарпатье 11-16°, на остальной территории - 0-8° тепла.

Похолодание в Украине

На этой неделе в Украине прогнозировали похолодание с ощутимым похолоданием. Прогнозируется понижение температуры на 6-10°. Причина - влияние холодного воздуха из северных регионов Европы. На севере Левобережья ночью возможно усиление морозов до 5-10°, а днем ожидается около 0°.