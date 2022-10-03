Холодная осень: климатологи подвели итоги сентября в Киеве

Среднемесячная температура воздуха сентября 2022 г. в Киеве составляла 12,7 градусов тепла. Это ниже климатической нормы на 2,2 градуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

Как отметили в обсерватории, метеорологическая осень в столице началась второго числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже 15,0 градусов тепла.

Самым теплым днем было 1 сентября, когда максимальная температура достигла 21,1 градуса тепла, а самым холодным - 25 сентября, когда минимальная температура опустилась к утру до 5,9 градусов тепла.

В сентябре на проспекте Науки 37 выпало 63 мм осадков, или 109% климатической нормы.