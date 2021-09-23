Холод та дощі: якою буде погода сьогодні в Україні

Погода в Україні

У північних областях синоптики прогнозують дощі протягом усієї доби. Температура повітря вдень становитиме +8 +11 градусів, а вночі опуститься до +3 +6.

На західній території опадів не очікується, однак протягом дня буде хмарно. Стовпчики термометра вдень покажуть +11 +14, а вночі +3 +6 градусів.

Схід України протягом доби очікують дощі, температура повітря вдень коливатиметься в межах +11 +13 градусів, а вночі +5 +7.

У південних областях буде сонячна погода та без дощів, опади лише очікуються в м. Сімферополь. Температура повітря на Півдні становитиме вдень +12 +15 градусів, а вночі +6 +8.

Центральну частину Україну накриють дощі, які триватимуть протягом доби. Стовпчики термометра покажуть вдень +10 +13 градусів, а вночі +4 +7.

Погода в Києві

Сьогодні, 23 вересня в Києві буде похмура та дощова погода протягом доби. Температура повітря становитиме вдень +9 +11 градусів, а вночі знизиться до +4 +6.