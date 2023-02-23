Холдинг TECHIIA отрицает обвинения и заявил о готовности к любым проверкам

"С 20 февраля некоторыми украинскими медиа и Telegram-каналами прошла очередная волна публикаций, заказчики которой хотят нанести ущерб репутации холдинга TECHIIA. Заявляем официально: холдинг TECHIIA не имеет и не будет иметь никаких намерений по взаимодействию с компаниями, имеющими бизнес в РФ. TECHIIA готов к любым проверкам и открыт к сотрудничеству с государственными органами", - говорится в заявлении холдинга.

Волна публикаций, о которой идет речь, появилась после официального ответа на электронную петицию президенту. Автор петиции требует наложить санкции на компании, связанные с государством-агрессором и поддерживающие российский бизнес в Украине. По мнению автора петиции, в связанные юрлица нужно включить холдинг TECHIIA.

"TECHIIA не сотрудничает с компаниями, которые связаны с государством-агрессором. Сразу после полномасштабного вторжения компании холдинга прекратили какое-либо сотрудничество с юридическими и физическими лицами из РФ и РБ. А параллельно мы активно поддерживаем ВСУ - сумма помощи от нашей ОО "Фундация Течия" и личных взносов уже более $62 млн. Обвинения в петиции основываются на заказных текстах в нескольких медиа. Мы готовы к любым проверкам, чтобы защитить свою репутацию", - комментирует Олег Крот, управляющий партнер холдинга TECHIIA.

В январе упомянутая петиция набрала необходимое количество голосов, а недавно появился официальный ответ президента. Он поручил премьер-министру проработать вопросы по петиции и принять необходимые меры. По словам TECHIIA, их офис проверили детективы из Бюро экономической безопасности.

"В пятницу в офис холдинга с проверкой пришли детективы по Бюро экономической безопасности (БЭБ). Мы были максимально открытыми и сотрудничали с правоохранителями, предоставили все, что им было необходимо. По результатам проверки правоохранители не нашли ни одного доказательства, подтверждающего обвинения, указанные в петиции", - говорится в заявлении холдинга.