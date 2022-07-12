Холдинг TECHIIA інвестував в Aestech

Зазначається, що Aestech створена в результаті покупки "ПІК Груп", яка понад 10 років виробляє і встановлює склопакети великих площ.

Aestech володіє міжнародними патентами на технологію склопакетів підвищеної міцності. Їх несуча здатність в кілька разів вище, ніж у стандартних склопакетів, при цьому мінімізовані оптичні спотворення.

Вертикальні й горизонтальні алюмінієві профілі відсутні, що забезпечує безрамочне скління і дозволяє оптимально використовувати площу забудови.

За допомогою Aestech архітектори і девелопери зможуть реалізовувати будь-які архітектурні рішення в естетиці будівель і цілих міст.

Виробництво Aestech розташоване на заході України. Завод здатний виробляти на одній лінії 130 тис.м2 скла на рік.

Компанію очолив Денис Воробей.

"Безрамкові скляні фасади - майбутнє сфери девелопменту, яке вже настало. Ми пропонуємо клієнтам в будь - якій точці світу якісну, інноваційну технологію, яка дозволить втілити найсміливіші ідеї архітекторів", - зазначив він.

Своєю чергою, керуючий партнер холдингу TECHIIA Юрій Лазебников додав, що Aestech пропонує технологічні рішення українців на глобальному ринку.

"Інноваційні, екологічні та енергоефективні технології будівництва сьогодні потрібні кожній країні, яка бажає створювати якісні урбаністичні об'єкти, а особливо Україні, у якої попереду великий етап відновлення", - переконаний Лазебніков.

Холдинг TECHIIA створив Aestech, придбавши українську компанію "ПІК Груп". Вона з 2011 року створює інноваційні інженерні рішення в технологіях світлопрозорих конструкцій на основі склопакетів підвищеної міцності, а також ригельні і стійкі фасадні системи, купольні і підвісні фасади, що дозволяє реалізувати найсміливіші задуми архітекторів.