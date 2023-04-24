Хоккейная сборная Украины разбила Сербию на ЧМ-2023

Уверенной победой национальной команды Украины над сборной Сербии завершился очередной матч чемпионата мира по хоккею в Дивизионе IB.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат мира-2023, Дивизион IB, 2-й тур

Украина – Сербия – 7:0 (0:0, 2:0, 5:0)

Шайбы: Трахт, 26:27, Мазур, 28:47, 44:28, Денискин, 47:06, Пересунько, 49:39, Бородай, 54:19, Мережко, 57:37

После досадного поражения от Китая накануне (4:5 ОТ) "сине-желтые" обязаны были побеждать балканцев. Впрочем, сербы оказались довольно крепким орешком. По крайней мере, в первом периоде Украина так и не смогла подобрать ключи к воротам соперника, хотя преобладала за бросками (17:5).

Добавив обороты со стартом второй 20-минутки, украинцы сумели быстро повести в счете. Мазур ворвался в левую зону вбрасывания и отпасовал направо, а Трахт в касание переправил шайбу за линию. А еще через две минуты ассистент и сам стал голеадором, реализовав большинство на добивании.

Свой успех сборная Украины развила в третьем периоде. Разгромным счет сделал тот же Мазур, когда подхватил шайбу после броска Мережко и протолкнул в ворота. После этого сербы напрочь расклеились и пропустили еще четыре раза до финальной сирены.

Сначала Денискин сместился от борта и из правой зоны вбрасывания классно уложил "диск" под дальнюю стойку. Далее Пересунько в большинстве фактически прошил голкипера сильным броском. Вскоре Бородай вовремя оказался на добивании после сольного прохода капитана Мережко. Добил сербов тот же лидер сборной, замкнувший в касание передачу Коренчука.

Благодаря победе "сине-желтые" вышли на вторую строчку в секстете команд. В лидерах – сборная Японии (6 очков). Украина набрала 4 пункта. Следующим соперником подопечных Вадима Шахрайчука станет хозяйка соревнований – сборная Эстонии (26 апреля). В хоккейную элиту поднимется только победитель турнира.