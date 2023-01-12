Хоккейная сборная Украины разгромно проиграла Канаде на старте Универсиады-2023

Универсиада-2023, группа A, 1-й тур

Украина – Канада – 1:6 (0:0, 0:2, 1:4)

Шайбы: Кривошапкин, 52:03 – Лавинь, 28:48, Китинг, 31:51, Хайлленд, 42:48, 55:33, Стратерс, 51:15, 58:29

В стартовом периоде "сине-желтые" пытались играть на равных с титулованным соперником. Канадцы, 7 раз торжествовавшие на Университетских играх, с первых минут повели игру. Украинская команда рассчитывала на контратаки. Но с каждым игровым отрезком этих выпадов украинцев становилось меньше.

Голкипер сборной Украины Кубрицкий уже в первой 20-минутке исполнил два десятка сейвов. Еще труднее стало во втором периоде, когда "кленовые листья" удвоили атакующие усилия. Особенно тяжело "сине-желтым" было в меньшинстве, но это давление подопечные Вадима Шахрайчука выдержали.

Зато в середине пропустили дважды. Сначала Лавинь получил передачу у левого борта, сместился в центр и переиграл вратаря в ближнем бою. А через три минуты Хейвелл прорвался сквозь редуты сборной Украины и выложил передачу на Китинга, который с "пятака" отправил шайбу в сетку.

Украинцы попытались отыграться и пошли вперед большими силами. Конечность второй 20-минутки была за отечественными "студентами", но с двумя бросками Грабовецкого справился голкипер канадцев. А все вопросы о победителе противостояния представители Северной Америки сняли на старте третьего периода, когда в контратаке "кленовых листьев" отличился Хайлленд.

Поскольку результат противостояния сомнений не вызывал, то на льду начался открытый хоккей. Команды пытались отвечать атакой на атаку друг друга. Как следствие, произошел обмен шайбами. Канадец Стратерс переправил "диск" за линию в нескольких метрах, а Кривошапкин выполнил классный бросок после передачи из-за ворот.

Но последнее слово в матче было за "кленовыми листьями". За несколько минут до финальной сирены канадские студенты забросили еще две шайбы. Реабилитироваться за фиаско сборная Украины постарается 14 января в поединке против Латвии.