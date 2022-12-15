Хоккейная сборная Украины разгромно уступила Франции на Турнире трех наций

Еврочеллендж-2022, Турнир трех наций

Украина – Франция – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Шайбы: Боск, 17:28, Онно, 29:21, Мая, 53:44

"Мушкетеры" уверенно обыграли украинцев, забросив по шайбе в каждом из периодов. Открыть счет хозяева площадки сумели под занавес первой 20-минутки. Это Боск мощным броском от синей линии реализовал большинство Франции.

В середине второго периода Мая и Фабр разогнали быструю контратаку французской команды и оставили шайбу для атаки вторым темпом. В зону броска по центру ворвался Онно и пробил над щитком Захарченко.

Под занавес же матча хозяева забросили третью шайбу. Очередная затяжная атака сборной Франции завершилась точным броском Маи из центральной зоны. Никто из хоккеистов "сине-желтых" помешать выстрелу нападающего "Руана" не сумел...

16 декабря сборная Украины проведет свой второй матч в Турнире трех наций. Соперником подопечных Вадима Шахрайчука станет национальная команда Польши.